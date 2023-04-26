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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan’dan konutlarına kavuşan depremzedelere hayırlı olsun mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, “Devletimiz, bütün enerjisini, dikkatini ve kadrolarını deprem mağduru vatandaşlarımızın gönüllerini ihya etmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek için seferber etti” dedi.

Ekleme: 26.04.2023 - 17:02 Güncelleme: 26.04.2023 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan’dan konutlarına kavuşan depremzedelere hayırlı olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşen depremzedeleri hayırlı olsun temennisinde bulundu.

DEVLET SEFERBER OLDU

Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları yazdı: Devletimiz, bütün enerjisini, dikkatini ve kadrolarını deprem mağduru vatandaşlarımızın gönüllerini ihya etmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek için seferber etti. Çok kısa bir sürede inşaatı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen köy tipi kalıcı afet konutlarının depremzede vatandaşlarımızın yüreğine su serptiğine inanıyorum."

KOMPOST GÜBRESİ ÜRETİLECEK

"Bilhassa çevre dostu yaklaşımla tasarlanan akıllı konutlarda vatandaşlarımız, bahçelerinde ve tarlalarında kullanabileceği kompost gübresini kendisi üretebilecek. Yuvalarına kavuşan kardeşlerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."

Emine Erdoğan’dan konutlarına kavuşan depremzedelere hayırlı olsun mesajı

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