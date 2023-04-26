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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Kırıkkale Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Ekleme: 26.04.2023 - 14:07 Güncelleme: 26.04.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizden en önemli yatırımlarından birini daha devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. 85 milyon vatandaşımıza hayırlı olmasını diliyorum. Her aşaması titizlikle yürütülmüş zorlu sürecin meyvesi olan hızlı tren hattımız iftihar kaynağı olacak. Bugün 405 km uzunluğunda altın halka ekliyoruz. Bu proje bölgeye çağ atlatacak. En kritik aşamalardan biri daha tamamlanıyor. Bu hatla toplam tran yolu hattı uzunluğu 13 bin 896 km'ye, hızlı tren hattı uzunluğu ise 2 bin 228 km'ye çıkmış oluyor. Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada liderliğe oynuyor. Biz eser siyasetinde varız.

'BİZ SÖZ VERİRSEK YAPARIZ'
Biz söz verirsek yaparız. Kılıçdaroğlu ve avaresi gibi boş vaatlerle zaman harcamayız.

Tarım ve ormanda 5 baraj, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik santrali yaptık. Savunma sanayinde kentimize bir tekno kent ve araştırma geliştirme merkezi kurduk. Savunma sanayinin kalbi Kırıkkale'dir. Tüm ilçelerimizi nasıl doğal gaza kavuşturduysak burada da kavuşturacağız.

'TÜRKİYE YÜZYILI İLE BİRLİKTE GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ'
Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Kılıçdaroğlu'nun anlaması mümkün değil. Bir bakkalı dahi yönetemeyecek olanlar ülkenin yönetimine talip olacakmış. Bunların projeleri istişare etmeleri dahi mümkün değil. 80 yılda yapılamayanları biz 20 yılda yaptık. Türkiye Yüzyılı ile birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Kırıkkale ülkemizin en önemli ulaşım kavşaklarından biri. Ulaşım her açıdan daha konforlu hale geliyor. Tatil ve bayramlarda yollarımız kan gölüne dönmüyor. Yeşil dönüşüm diyoruz ya orada da liderliğe oynayacağız.
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