Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan muhalefete salvolar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Recep Tayyip Erdoğan'ın hepinizin gönlünde apayrı yeri olduğuna bizzat şahidim. Cumhurbaşkanımız bu ülkeye, bu millete o kadar sevdalıdır ki geceli gündüzlü çalışır, yorulmak bilmez, uyku bilmez, dinlenmek bilmez. Aşk ile çalışır, şevk ile çalışır. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın inşallah daha dinamik, daha coşkulu çalışması için. Recep Tayyip Erdoğan burada olsun ya da olmasın onun sizlerle arasında gönülden kurduğu bir köprü var.Hızlı tren geldi. Ankara'dan Sivas'a güçlü bir köprü kuruldu. 11 ilimiz aslında artık kahvaltıya da gidebilirsiniz, akşam yemeğine de. Ülkemizin dört bir yanına bağlayacak hızlı tren hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı söz verirse yapar. Yozgat'a da böyle bir proje yakışırdı. 21 yıldır hamd olsun Yozgat'ı da büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için gece gündüz çalıştık. Hala da çalışıyor, çabalıyoruz. Yozgatımızın doğasıyla iç içe toplam 200 bin metrekare olan millet bahçemizi de açtık. Şehrimizi daha da kalkındıracağız, daha da geliştireceğiz inşallah.Tarihinde hiç işgal görmeyen Yozgat milli mücadelenin en önünde yer almıştır. Terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar tüm mücadelelerinde Yozgat'ın Yozgatlının izini görmek mümkün. Bu ülke ve millet için yapılan fedakarlıkları görüp de gözü dollamaya biz de aşina değiliz ve olmayacağız. Türkiye Yüzyılı'nın eşğinde olduğumuz bugün bir kez daha Yozgat'ın desteğine ihtiyacımız var.Yıllar boyunca gelişmiş ülkeler kendi güvenlikleri ve refahları için içerde onları değirmenlerine su taşımaya kalktı. Ülkemizin 81 vilayetinde önümüze hep engel çıkardılar. İşte bu mankurtlarla boğuşarak 21 yılda nice icraatlar yaptık.Kılıçdaroğlu ve avanesi... Onların bunu anlaması mümkün değil. İşi, gücü inkar... İnkar siyaseti. Hepsini saymakla kalksak saatlerce bitmeyecek icraatleri biz sadece 5 seçime sığdırdık. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisine çıkarmanın peşindeyiz. Siyasi, sosyal, askeri, diplomatik gücüyle ülkemizi dünyanın önde gelen ülkelerinden biri yapmanın peşindeyiz. Kurdukları 7'li koalisyon masasıyla eski Türkiye'ye kavgayı getirmenin peşindeler.Herkese göz kırpıyorlar. Kendi aralarında da körebe oynuyorlar. Birinin vaad ettiğini öbürü görmezden geliyor. Onların vaad ettiği 3K yani kaos, kriz, kakafoni... 8 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla ülke yönetecekmiş. Sizin verdiğiniz oylara, sizin verdiğiniz yetkiye ipotek koyacaklar. Yozgat buna müsaade eder mi, Türkiye buna müsaade eder mi?Biz ne söz verdiysek yaptık. Karadeniz gazını keşfedince bunu milletimize yönlendireceğiz dedik. Yaptık mı, yapıyoruz. 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Yine su ısıtma ve mutfaklarda kullanılan sıcak suyu da 1 yıl boyunca ücretsiz yaptık. Köprü yaparız 'Millet köprü mü yiyecek' derler. Baraj yaparız, 'Çevreye zarar verecek' derler. Dünyanın ilk SİHA uçak gemisini yaparız, 'Maket' derler.'Allah razı olsun' dememek için her yolu denerler. Bize sizlerin duası yeter. Bize Yozgatlının duası yeter.