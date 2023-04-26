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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi: Midemi üşütmüşüm milletimizden aksaklık için özür dilerim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, muhalefete yüklenerek, "Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı, canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa ilişkin, "Midemi üşütmüşüm, milletimizden aksaklık için özür dilerim" dedi. Yayına kısa bir ara verilmesi sonrasında Erdoğan, yeniden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Ekleme: 26.04.2023 - 00:54 Güncelleme: 26.04.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi: Midemi üşütmüşüm milletimizden aksaklık için özür dilerim
Cumhurbaşkanı, canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa ilişkin, 'Midemi üşütmüşüm, milletimizden aksaklık için özür dilerim' dedi.

Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.'
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