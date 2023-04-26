Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar

İstanbul’un sekiz ilçesinde 20 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. 29 bin 28 uyuşturucu hap, beş kilo 88 gram Marihuana maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi, Üsküdar, Ümraniye ve Pendik İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. 20 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. 29 bin 28 uyuşturucu hap, beş kilo 88 gram Marihuana maddesi, 282 gram Kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 88 bin 360 lira nakit para, 100 dolar ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.