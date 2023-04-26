Başkan Erdoğan rahatsızlandı, on binlerce mesaj geldi! Sosyal medyada duygu seli

'Ekonomimiz 3 kat büyüdü. IMF'den borç alan değil, tüm dünyaya kalkınma yardımları yapabilen bir konuma geldik. Göreve geldiğimizde kişi başı milli gelir 3 bin 600 dolar iken şu anda 10 bin 650 dolara yükselmiş vaziyette. Savunma sanayisinde dışa bağımlılık oranımızı hatırlayın, yüzde 20'ye düşürdük. Bunlar birilerini rahatsız ediyor ama biz rahatsız değiliz, güçleniyoruz ve güçlendikçe de ileriye çok daha farklı bir şekilde yürüyeceğiz.'irleyip o istikamette gittikçe, ülkemiz güçlendi, milletimizin refahı arttı.' diyen Erdoğan, şunları ifade etti:ğan dün gece katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirirken yaptığı açıklamada 'Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı midemi ciddi anlamda üşütmüşüm' ifadelerini kullandı. Verilen ara sonrasında yaptığı bu açıklama ile programa devam eden Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama da yapıldı.Diğer yandan Erdoğan ayrıca 'Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum' diyerek vatandaşlardan helallik istedi. Bu sözleri sonrasında sosyal medyada adeta duygu seli yaşandı. #RecepTayyipErdoğan ve #HelalOlsun etiketi sosyal medyada gündem olurken vatandaşlardan Erdoğan'a on binlerce mesaj yağdı.Diğer yandan başta Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener olmak üzere siyasi parti liderleri de Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajlarını iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında rahatsızlandı. Çelik, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz' ifadesini kullandı.Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' paylaşımında bulundu.İşte vatandaşların paylaştığı destek mesajları ve Başkan Erdoğan'ın programdaki ifadelerinden öne çıkanlar'Kendi hedeflerimizi belirleyip o istikamette gittikçe, ülkemiz güçlendi, milletimizin refahı arttı.' diyen Erdoğan, şunları ifade etti:'Ekonomimiz 3 kat büyüdü. IMF'den borç alan değil, tüm dünyaya kalkınma yardımları yapabilen bir konuma geldik. Göreve geldiğimizde kişi başı milli gelir 3 bin 600 dolar iken şu anda 10 bin 650 dolara yükselmiş vaziyette. Savunma sanayisinde dışa bağımlılık oranımızı hatırlayın, yüzde 20'ye düşürdük. Bunlar birilerini rahatsız ediyor ama biz rahatsız değiliz, güçleniyoruz ve güçlendikçe de ileriye çok daha farklı bir şekilde yürüyeceğiz.''Seçime 18 gün kaldı. Yeni müjdeleriniz olacak mı?' sorusu üzerine Erdoğan, 'Kalan 18 gün bizim için bir farklılık arz ediyor. Milletimiz için hep büyük hayaller kurduk ve bu hayallerin çoğunu da gerçekleştirdik. Yeter mi? Elbette yetmez. Bizim bu ülke için daha çok işimiz var, gidecek daha çok yolumuz var. Fakat biz yoldayız. Şu anda zillet ittifakı yola filan çıkmış değil. İşte bunların büyükşehir belediyeleri var, acaba bu büyükşehir belediyelerinde şu ana kadar ne yaptılar?' dedi.'Milletimizin karşısına sürekli müjdelerle, büyük projelerle çıktık'Müjdeleri seçim dönemi için açıklamadıklarını belirten Erdoğan, 'Biz, milletimizin karşısına normal zamanlarda da sürekli müjdelerle, büyük projelerle çıktık, çıkıyoruz. Bay bay Kemal gibi milleti sadece seçim zamanı hatırlayanlardan değiliz. Onun gibi söz verip de tutmamazlık yapmadık, yapamayız. Hatırlayın, mesela her çiftçiye bir traktör vadetmişlerdi, ne oldu verdiler mi? Hayır, hep yalan.' ifadelerini kullandı.