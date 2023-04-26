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Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden bu yana arada Ramazan ayı da dahil olmak üzere çok yoğun bir programı geride bırakan Başkan Erdoğan, katıldığı canlı yayında ufak bir rahatsızlık geçirdi. Başkan Erdoğan, yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü belirterek, "Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtirken, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan siyasilerden de Başkan Erdoğan için peş peşe 'geçmiş olsun' mesajları geldi.

Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları
Ekleme: 26.04.2023 - 11:08 Güncelleme: 26.04.2023 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu iyi: Açılış programlarında erteleme yok! Siyasilerden geçmiş olsun mesajları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak canlı yayında, midesini üşüttüğü için ufak bir rahatsızlık geçirdi. Gün içinde 4 ayrı programa katılan Başkan Erdoğan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası canlı yayına kısa bir ara verildi.

Daha sonra program kaldığı yerden devam etti. Başkan Erdoğan, yoğun kampanya çalışması sırasında rahatsızlandığını belirterek, 'Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm.

Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.' ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SAĞLIK DURUMU İYİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz…' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun. Rabbim muhafaza eylesin.' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ülkesine ve sevdalısı olduğu milletine adamış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sevdalısı olduğu Türkiye'miz için tüm gücüyle mücadele eden, mücadelesiyle milletimizin ve tüm mazlum milletlerin duasını alan Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Sayın Cumhurbaşkanım, bu ülkenin istikbaline kendinizi adadınız, hakkınız ödenmez. Milletimizin duaları sizinle, Rabb'im yardımcınız olsun.

AÇILIŞ PROGRAMLARINDA ERTELEME YOK

Öte yandan A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, Erdoğan'ın bugünkü miting ve açılış programlarında da bir erteleme olmayacağını aktardı.

Rüya Akkuş, 'Ankara'dan kalkan tren Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a uğrayacak. Ve Erdoğan gittiği her durakta seçmenlere hitap edecek. Bu programların iptal olmadığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda herhangi bir sakınca olmadığını söylemek mümkün. Perşembe günü de Akkuyu'nun nükleer tesis statüsünü kazanacağı tarihi bir program da var. Bu program da şu an için ertelenmedi.' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON 1 HAFTADAKİ PROGRAMLARI:

17.04.2023 - İstanbul Finans Merkezi açılışı, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyük Üsküdar İftarı, Nev Mekan'da Gençlerle Buluşma

18.04.2023 - Afyonkarahisar Mitingi/ Eskişehir Toplu Açılış Töreni/ Eskişehir Gençlik İftarı

19.04.2023 - Denizli Mitingi

20.04.2023 - Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni (Zonguldak)

21.04.2023 - Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni (Gaziosmanpaşa, İstanbul)

22.04.2023 - Gaziantep Nurdağı Belpınar ve Mesthüyük Köyleri, Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni

23.04.2023 - Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni (Sakarya)

-Yeni Altay Tankının TSK'ya Teslimi Programı (Sakarya)

24.04.2023 - SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni (Gemlik,Bursa) / Manisa Mitingi

25.04.2023 - Anayasa Mahkemesi 61. Kuruluş Yıldönümü Programı

-3500 Engelli Öğretmen Ataması (MEB Şura Salonu)

-Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni (Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi)

- Gençlik İçin Hemen Şimdi' Programı (ATO Congresium)
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