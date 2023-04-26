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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisi sebebiyle geçirdiği küçük rahatsızlığın ardından bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini ve Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın iştirak edeceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Ekleme: 26.04.2023 - 11:46 Güncelleme: 26.04.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisi nedeniyle dün katıldığı bir televizyon programında küçük bir rahatsızlık geçirmişti. Başkan Erdoğan bugün yaptığıu açıklamada doktorların tavsiyesi ile evde istirahat edeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

'DOKTORLARIMIZIN TAVSİYESİ İLE İSTİRAHAT EDECEĞİM'

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
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