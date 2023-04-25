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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü

Son dönemde 'beyin göçü' ifadeleriyle algı operasyonları sık sık gündeme getiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan bu paylaşımda 2018'de başlatılan Eve Dönüş Projeleri kapsamında 6 bin bilim insanının yeniden Türkiye'ye geri döndüğünü açıkladı ve "Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü
Ekleme: 25.04.2023 - 23:59 Güncelleme: 26.04.2023 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü
Türkiye'de sık sık gündeme getirilmeye çalışılan 'beyin göçü' konusuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TÜRKİYE'DEN GÖÇÜ ÖZENDİREN PAYLAŞIMLAR!

Son dönemde özellikle belli çevreler tarafından sosyal medya hesaplarında yurt dışına beyin göçü algısı oluşturuluyor.

Bu durum bazen havaalanından bilet paylaşarak 'Türkiye bir mühendis, doktor vs kaybetti' şakaları ile de süslenmeye çalışılıyor.

Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü

EVE DÖNÜŞ PROJELERİ

Buna karşın Türkiye 2018'de başlattığı Eve Dönüş Projeleri ile bunun tam tersine bir politika izliyor.

Bu projeler kapsamında zamanında eğitim almak için yurt dışına çıkmış ve akademik hayatına orada devam eden binlerce bilim insanı Türkiye'ye geri döndü.

Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü

Bu konudaki çalışmalar bir video haline getirilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan söz konusu videoyu Twitter hesabında paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü

'TÜRKİYE ARTIK GİDENLERİN GELDİĞİ ÜLKE'

Erdoğan paylaşımına '2018'de hayata geçirdiğimiz Eve Dönüş Projeleri kapsamında yabancı ülkelerde faaliyet gösteren 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık.

Beyin göçünü tersine çevirmeye devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, artık gidenlerin geldiği bir ülke.' notunu ekledi.
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