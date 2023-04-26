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Bakan Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de bazı kurumları ziyaret etti.

Ekleme: 26.04.2023 - 17:30 Güncelleme: 26.04.2023 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez, Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu
Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, partisinin seçim çalışması kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Dönmez burada Enstitü Müdürü Durna Gülşen'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Enstitüdeki kursiyerlerle bir araya gelen Dönmez, çalışmalarıyla ilgili onlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Dönmez ardından Sakarya 1 Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu. Esnafla çay içen ve hayırlı işler dileğinde bulunan Dönmez, partisi için destek istedi. Daha sonra aynı caddedeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret eden Dönmez, Kooperatif Başkanı Suat Er ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Başkan Er, makamda gerçekleşen ziyarette Dönmez'e kooperatif tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Dönmez ziyaret sonrası Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici'nin vefat eden kayınpederi Mehmet Budak'ın İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.
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