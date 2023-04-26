Almanlar Selçuk Bayraktar'ı yazdı: Kimse görmezden gelemez!

Ukrayna işgalinde sağladığı başarıyla dünyada adından sık sık bahsedilen Selçuk Bayraktar hakkında Alman basını bir analiz yayınladı. Spiegel tarafından yayınlanan analizde Baykar şirketinin başarısı, Türkiye'nin İHA ve SİHA konusundaki adımları ve Selçuk Bayraktar'ın özel hayatı yer aldı.Analiz 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası Selçuk Bayraktar'ın hemen bölgeye gittiğini anlatarak başlıyor ve şöyle diyor:'Bayraktar, Twitter'da paylaştığı videoda, mağdurlar için 1.000 yeni ev ve 2.000 konut konteyneri inşa etmeyi vaat ediyor'Analizin devamında Selçuk Bayraktar'ın kurtarma görevlisi olmamasına rağmen afet bölgesinde önemli işlere imza attığı hatırlatıldı.Yazının devamında Selçuk Bayraktar'ın, Erdoğan'dan sonraki Cumhurbaşkanı olarak görüldüğüne dikkat çekildi ve önümüzdeki yıllarda pek çok kişinin onun Türkiye'de onun bu yetkiyi almasını istediği yazıldı. Raporun devamında Selçuk Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde bu spekülasyonlara verdiği 'dedikodu' yanıtı da yer aldı.Öte yandan Spiegel, Selçuk Bayraktar'ın hükümetlerden bağımsız, siyaset üstü ve başarılı bir insan olduğuna dikkat çekerek seçimlerde farklı bir sonuç çıksa bile Türkiye'deki en önemli aktörlerden biri olacağını belirtti.'Bayraktar'ın başarısı onu Türkiye'de o kadar popüler yaptı ki hiçbir hükümet onu ve şirketini görmezden gelemez' diyen Spiegel, Bayraktar'ın Türk siyaseti üzerindeki etkisinin artmasının muhtemel olduğunu belirtti ve Türkiye'de birçok kişinin Bayraktar'ı Elon Musk ile karşılaştırdığını aktardı.Spiegel analizin devamında Baykar şirketinin son yıllardaki başarılarına da yer verdi. Buna göre Baykar, 2021 yılında yıllık 664 milyon dolarlık satışla Türkiye'nin en büyük silah ihracatçısı oldu.Şirket, Ukrayna savaşı boyunca büyümesini daha da artırdı. Baykar, geçen yıl 18 ülkeye 1,18 milyar dolar değerinde insansız hava aracı ve diğer teknolojileri teslim etti.Türk ordusu ise Bayraktar TB2 İHA'larını Libya'nın yanı sıra Dağlık Karabağ ve Etiyopya'daki savaş alanlarına konuşlandırdı.ABD Dışişleri Bakanlığı eski Türkiye uzmanı Rich Outzen, New Yorker dergisine yaptığı açıklamada 'Türk SİHA'ları savaşların nasıl yürütüldüğü konusunda operasyonel bir devrimi mümkün kıldı' dedi.Yazının ilerleyen kısımlarında Selçuk Bayraktar'ın dış görünüşüne de yer verildi. 43 yaşındaki Bayraktar'ın yüz şekli, giyim tarzı ve kısa saç stili ile bir film yıldızına benzediği aktarıldı ve ailesi hakkında şu ifadeler kullanıldı:'Babası Özdemir Bayraktar şirketi 1980'li yıllarda otomotiv yan sanayi tedarikçisi olarak kurdu. Annesi Canan Bayraktar, bir ekonomist ve bilgisayar bilimcisiydi'Spiegel, Selçuk Bayraktar'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördüğünü burada yaptığı çalışmalar sonucunda 2007 yılında tekrar Türkiye'ye döndüğünü hatırlattı ve 7 yıl sonra ilk İHA ve SİHA'ları Türk ordusuna teslim ettiğini belirtti. Spiegel, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı atılımlara atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Herkes onları bizden istiyor' ifadesine de yer verdi.Bayraktar TB'2lerin Libya'da çıkan isyanlarda kullanıldığı ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karabağ'da kazandığı zaferde ön plana çıktığını belirten Spiegel, İlham Aliyev'in başkent Bakü'de TB2 saldırılarının görüntülerini halka sunarak Bayraktar'a teşekkür ettiğini belirti.