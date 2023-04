AK Parti Ankara gündüz sahada gece masada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay yaptığı konuşmada, “Son birkaç haftadır, il ilçe teşkilatlarımızla, adaylarımızla, Genel Merkezimizle Ankara'da iyi işler yaptığımızı görüyorum. Bu başarıya giden ilk adımdır. Ancak her zaman söylediğimiz bir şey var. Sefer bizden, Zafer Allah'tan” diye konuştu.Toplantıda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, “14 Mayıs'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye üzerinde emelleri olan, aman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o koltuktan gitsin diye terör örgütleri ve dış güçlerle iş birliği yapanlara, Türkiye'nin gelişmesini ve söz sahibi olmasını istemeyenlere güzel bir cevap vermeliyiz.” dedi.AK Parti Ankara İl Başkanlığı koordinasyonunda AK Partti Ankara Milletvekili adayları, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem Milletvekilli seçimleri öncesinde Ankara'yı karış karış dolaşarak Ankaralılar'ın dertlerini, sıkıntılarını, istek ve önerilerini dinleyip not alırken akşam da bir araya gelip değerlendirme toplantısı yaparak, bu sorunlara çözüm arayışları yapıyorlar.AK Parti Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya gelen AK Parti Ankara Milletvekili adayları sahada yaptıkları çalışmalar neticesinde vatandaşın istek ve şikayet ve önerilerine çözüm bulmak için bir araya geldi. Toplantıya Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Leyla Şahin Usta ile birlikte AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay yaptığı konuşmada, “Son birkaç haftadır, il ilçe teşkilatlarımızla, adaylarımızla, Genel Merkezimizle Ankara'da iyi işler yaptığımızı görüyorum. Bu başarıya giden ilk adımdır. Ancak her zaman söylediğimiz bir şey var. Sefer bizden, Zafer Allah'tan. Millet olarak devlet olarak birlik ve beraberliğimizi korursak inşallah daha güzel günlere doğru hızla ilerleyeceğiz. Biz her zaman çok çalışmak zorundayız. Seçimin son gününe kadar durmadan çalışmalıyız. Hamdolsun sahadan gelen geri bildirimler çok iyi. Ancak bu olumlu havayı sandığa yansıtmakta çok önemli. Bu sebeple 30 Nisan Pazar günü yapılacak olan Büyük Ankara Mitingi çok önemli. Bu mitingde verilecek mesaj dünyada yankılanacaktır. Ayrıca aday listelerinde kimin hangi sırada olduğunun hiçbir önemi yoktur. Hepimiz bu memleket için çalışıyoruz. Bu millet için alın teri döküyoruz.” diye konuştu.Toplantıda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “ 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde de FETÖ elebaşına, Batı'ya, terör örgütlerine kucak açanlara en net mesajın verileceğini belirten Özcan, “14 Mayıs seçimleri ülkemiz açısından çok önemli. Ekonomik saldırılarla, darbe girişimleriyle, terör saldırıları ile başaramadıklarını bu seçimlerle başarmak istiyorlar. Seçim çalışmalarının birinci etabını bitirdik. Hepiniz çok ciddi çalışmalar yaptınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bilindiği gibi seçime az bir süre kaldı. Bu süre içerisinde günde 1 ev ziyareti, 1 esnaf ziyareti yapıyorsak bunların sayılarını ikiye üçe çıkarmamız lazım. Bizler ne kadar sahada olursak birileri o kadar rahatsız olacak. Biz ne kadar vatandaşımıza yakın olursak, onlarla iyi ilişkiler kurarsak yapılan planlar hainlerin ellerinde patlayacak.” dedi.Sandık güvenliği konusuna da değinen Özcan, “Seçim işlerimiz ve İlçe teşkilatlarımız 23 ilde sandıklarımızı eksizsiz teslim etti. Sandıklar için ne kadar çok müsaidimiz olursa oylarımızın güvenliği o kadar fazla olacaktır. Biz hiçbir partinin oyunun kaybolmasına razı değiliz. AK Parti'nin oyu AK Parti'ye, CHP'nin oyu CHP'ye gitsin. Her partinin oyu değerlidir.” şeklinde konuştu. Özcan, “14 Mayıs'ta, 15 Temmuz'da olduğu gibi Türkiye üzerinde emelleri olan, aman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o koltuktan gitsin diye terör örgütleri ve dış güçlerle iş birliği yapanlara, Türkiye'nin gelişmesini ve söz sahibi olmasını istemeyenlere güzel bir cevap vermeliyiz. ” dedi.Toplantıda Seçim Kurulu'nun yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Yapılan çalışmalar doğrultusunda, 12 bin 251 sandığın asil ve yedek üyelerimizi teslim ettik. Bunların üstüne 42 seyyar sandık 25 cezaevi sandığı doldurduk. Ayrıca bazı ilçelerimizde sandık kurulu üyesi olmaya hak kazanan ittifak partilerimize kendi üyelerimizden destek sağladık. Sandıkta çoğunluğu sağladığımızda işimiz o kadar kolaylaşır mantığı ile hareket ettik. Sandık Kurulu Başkanlarımızın ve memur üyelerinin kura çekimi tamamlandı. Sandık görevlilerinin birbirleri ile iletişimde olmaları için eğitimler verilmeye başlandı. Ayrıca belli platformlarla istişarelerimiz var. Sandıkta görev alamayan herkesle istişarelerimiz var. Seçim günü kendileri ile verimli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. AK Parti okul kat sorumlusunun elini hafifletmek için herşeyi yapıyoruz. İl ve ilçelerde de kriz merkezi kurulması hedefleniyor” dedi.Konuşmaların ardından sırayla söz alan AK Parti Ankara Milletvekili adayları, sahadan edindikleri izlenimleri ve vatandaşın derdini, sıkıntısını, şikâyetlerini, istek ve önerilerini iletti. Daha sonra seçim çalışmalarına ilişkin yapılanlar ele alındı. Milletvekili listeleri açıklandıktan sonra yapılan çalışmalar kapsamında 475 ziyaret gerçekleştirildi. 316 açık hava toplantısı yapıldı. 65 bin 773 broşür dağıtıldı. 52 bin 500 çat kapı ziyaretler gerçekleştirildi. Ankara'ya yerleştirilen 60 bin depremzede aile ziyaret edildi. Esnaf ziyaretlerinin devam ettiğinin altı çizildi. 35 bin ihtiyaç sahibi aile ziyaret edildi. Pazar günü yapılacak olan miting için 1 buçuk milyon broşürün dağıtımının devam ettiği vurgulandı.