Tufanbeyli Meclis Üyesi Fuat Gökdemir CHP'den ayırılıp AK Parti'ye katıldı
Adana Tufanbeyli Meclis Üyesi Fuat Gökdemir CHP'den ayırılarak AK Parti'ye katıldı. AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay "Son zamanlardaki siyasi gelişmelere istinaden üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum' diyerek büyük AK Parti ailemize katılan Tufanbeyli Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat Gökdemir'e aramıza hoşgeldin diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimiz 14 Mayıs seçimlerine güçlenerek gidiyor." dedi.
Adana Tufanbeyli Meclis Üyesi Fuat Gökdemir CHP'den ayırılıp AK Parti'ye katıldı.
AK PARTİLİ MEHMET AY'DAN AÇIKLAMA!
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Mehmet Ay 'Son zamanlardaki siyasi gelişmelere istinaden üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum' diyerek büyük AK Parti ailemize katılan Tufanbeyli Belediye Meclis Üyesi Sayın Fuat Gökdemir'e aramıza hoşgeldin diyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimiz 14 Mayıs seçimlerine güçlenerek gidiyor.' ifadelerini kullandı.
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