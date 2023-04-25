Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon yapıldı.Yapılan operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı.