Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde operasyon yapıldı.
8 GÖZALTI
Yapılan operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet ve savcılıkta alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı.
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