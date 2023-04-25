PKK elebaşlarının desteği sorulan Meral Akşener'den kaçamak yanıt: Üçkağıt olduğunu düşünüyorum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük destek Kandil'den geldi. Masanın ortağı Meral Akşener, PKK elebaşlarının CHP liderine verdiği desteğe ilişkin katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen soruya kaçamak bir yanıt verdi. Teröristlerin kendilerine verdiği destek için "Üçkağıt olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Akşener, iktidarı suçladı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. CHP Genel Başkanı'na ilk destek terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok ve Duran Kalkan'dan geldi.100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacaklarını söyleyen teröristlerin açıklamalarına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin adını zikredemeden konuyu geçiştirdi.Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV canlı yayınında, kendisine yöneltilen 'terör örgütü ile iş birliği' eleştirilerini geçiştirdi.Teröristlerin kendilerine verdiği destek için 'Üçkağıt olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullanan Akşener, iktidarı suçladı.İYİ Parti lideri Meral Akşener, HDP ile kurdukları ittifakı inkar ederek, 'HDP'nin olduğu yerde biz olmayız. Bizim olduğumuz yerde de HDP olmaz' diye konuşmuştu.