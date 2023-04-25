  • USD: 19,39 - 19,43
  • EURO: 21,40 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da korkunç olay: 2 kişiyi katlettiği ileri sürülen zanlı, operasyon sırasında intihar etti

İstanbul'da, bir kadın ve bir erkeği katlettiği ileri sürülen zanlı, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon esnasında yaşamına son verdi.

Ekleme: 25.04.2023 - 22:40 Güncelleme: 25.04.2023 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkunç olay: 2 kişiyi katlettiği ileri sürülen zanlı, operasyon sırasında intihar ettiİstanbul'da 2 kişiyi öldürdüğü ileri sürülen bir adam, yakalanması için düzenlenen operasyon sırasında intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, 13 Ocak'ta saat 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Tuncay Kurban (41) isimli şahıs, sırtından tabancayla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi olarak belirlenen Aydın Altay'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde de 23 Nisan günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen diğer olayda ise, 22 yaşındaki Buket Yorgancı adlı kadın başına bir el ateş edilerek öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri olayla ilgi çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Yorgancı'nın yanındaki bir kişiyle binaya girdiğini, bir süre sonra şüphelinin hızla aşağı koşarak apartmandan uzaklaştığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı geniş çaplı çalışmalarda kaçan kişinin bir önceki cinayetin de faili olduğu iddia edilen Aydın Altay olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada, Altay'ın saklandığı ev tespit edildi. Aydın Altay'ın yakalanması için özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenlendi.

Operasyonda polisleri fark eden Altay'ın silahla başına ederek intihar ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında geçirdiği ufak rahatsızlığa açıklık getirdi: Midemi üşütmüşüm milletimizden aksaklık için özür dilerim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan PKK'dan 'seçim' tehdidi: Cumhur İttifakı kazanırsa iç savaş çıkarırız
Başkan Erdoğan'dan 'Eve dönüş' paylaşımı: 6 bin bilim insanı vatanına geri döndü
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açan iki zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz
Tufanbeyli Meclis Üyesi Fuat Gökdemir CHP'den ayırılıp AK Parti'ye katıldı
Devlet Bahçeli konuşuyor...
Dışişleri'nin girişimleri sonuç verdi! Kur'an okuduğu için İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı serbest bırakıldı
HDP’li vekilden skandal sözler: Muhatap Öcalan'dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek
Başkan Erdoğan, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
MSB'den Moskova'da dörtlü toplantı açıklaması...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu teklifi: Togg'u veririm ama şartım var
Tarihi gün! İlklerin jeti ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İşte yerli ve milli Hürjet'in üstün özellikleri
ABD Başkanı Biden 2024 kararını resmen açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın
Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor
Adana’da su basan metroya vatandaş isyanı: Teşekkürler Kılıçdaroğlu
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!