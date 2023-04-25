İşgalci İsrail zulmü devam ediyor: Türk vatandaşı Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hiç bir sebep gösterilmeden alıkonuldu

İşgalci İsrail'in zulmü Kudüs'ü ziyarete giden sivil vatandaşlara yönelik devam ediyor. İsrail polisi, Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı Rahman Mescidi'nde Kuran okumasına izin vermeyerek genç kadını mescidden zorla çıkardı ve tutukladı. Özgecan Mutlu şuan İsrail güçleri tarafından haksız yere tutuklu bulunuyor.

Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı.Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.İsrail polis sözcülüğü, olaya ilişkin açıklamada bulunmadı.