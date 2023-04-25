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GBT'den kaçan zanlılar, ekiplere saldırdı: 2 polis memuru yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde GBT sorgulaması yapan emniyet güçlerinden kaçan zanlıların peşine düşen ekiplere silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Ekleme: 25.04.2023 - 22:04 Güncelleme: 25.04.2023 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
GBT'den kaçan zanlılar, ekiplere saldırdı: 2 polis memuru yaralı
Tekirdağ'da GBT sorgulaması yapan güvenlik görevlilerinden kaçan zanlıların peşine düşen polisler, silahlı saldırıya uğradı. Olayda 2 memur yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede GBT sorgulaması yapan polis ekiplerinden kaçan bir şahıs, bir eve saklandı.

Bunun üzerine eve giden polis ekiplerinin üzerine ateş açıldı. O sırada olay yerinden bulunan 2 polisten biri sırtından diğeri ise müdahale sırasında elinden yaralandı. Şüpheli şahısların yakalanması için bölgeye takviye ekipleri istenirken, yaralı 2 polis ise kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli şahısların yakalanması için çalışmasını sürdürürken, yaralanan 2 polisin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İKI GÜN ÖNCE YİNE SILAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Ayrıca bayramın 3. gününde de Çerkezköy ilçesinde çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti.

Olayda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
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