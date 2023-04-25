Gaziantep'te silahlı saldırı: Otomobilindeyken uğradığı saldırıda hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, otomobilindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te bir kişi, uğradığı silahlı saldırıda öldü.
İlçenin Mimarsinan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile silahla ateş edildi. Araçta yaralanan C.T, kaldırıldığı ilçedeki özel hastanede hayatını kaybetti.
M.H.E. ve oğlu M.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlçenin Mimarsinan Mahallesi'nde seyir halindeki otomobile silahla ateş edildi. Araçta yaralanan C.T, kaldırıldığı ilçedeki özel hastanede hayatını kaybetti.
M.H.E. ve oğlu M.E'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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