Dışişleri'nin girişimleri sonuç verdi! Kur'an okuduğu için İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı serbest bırakıldı

İşgalci İsrail'in zulmü Kudüs'ü ziyarete giden sivil vatandaşlara yönelik devam ediyor. İsrail polisi, Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı Rahman Mescidi'nde Kuran okumasına izin vermeyerek genç kadını mescidden zorla çıkardı ve tutukladı. İsrail güçleri tarafından haksız yere alıkonulan Mutlu, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonrası serbest bırakıldı.

İşgalci İsrail'in zulmü bu kez de Kudüs'ü ziyarete giden sivil vatandaşlara yönelik oldu.



Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı, Rahman Mescidi'nde Kuran okuduğu esnada iki erkek polis tarafından mescidden zorla çıkarıldı ve tutuklandı.



Serbest bırakıldı



Türk vatandaşının İsrail güvenlik güçleri tarafından alıkonulması büyük tepki topladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mescid'i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonrası serbest bırakıldı. Genç kadınla Kudüs Başkonsolosluğu'nun yakından ilgilendiği belirtildi.



Kudüs başkonsolosluğu'da konuya ilişkin twitter hesabından şu paylaşımda bulundu.