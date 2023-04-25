Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.