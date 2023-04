Başkan Erdoğan açıkladı: Deprem bölgesinde tam kadro sahadayız! 1 yıl içerisinde konutları teslim edeceğiz

Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoşgeldiniz. Bugün 6 Şubat depremlerinde kahramanlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine fedakarlık madalyalarını ve nişanlar tevcih edilecek.Takdim edeceğimiz madalya ve nişanlarla yeni uygulamanın ilk adımlarını atmış olacağız. Temennimiz ne Türkiye'nin ne de dünyanın 6 Şubat depremleri gibi bir felaketle karşılaşmamasıdır.İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Bugünkü törenle sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çabalarınız dolayısıyla sizlere şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şu an bu salonda bulunan misafirlerimiz, madalya ve nişana layık görülen fedakarların ilk grubunu temsil ediyor.Toplam 275 bin kamu görevlerimiz depremzedelerin yanına gitti. Gönüllülerle birlikte 650 bin insanımız bölgeye akın etti. Kimi elinde avucunda ne varsa göndererek kimi yardım kampanyası başlatarak yanımızda oldu. Afetin ardından 60 ülke bölgeye 250 bine yakın çadır sevk etti. 34 sahra hastanesi kuruldu. Dost ve kardeş ülkeler maddi destek taahhütünde bulundu. Üstün fedakarlık madalyası ve nişanı takdim proramını illerde valilerimiz devam ettireceklerdir. Toplamda 55 bin kişiye bu madalya ve nişanlar verilecek. Burada bir hususun altını çizmemiz gerek. Bugün tevcih ettiğimiz madalya ve nişanlar birer hatıradır. Her biriniz sergilediğiniz olağanüstü fedakarlıkla adınızı tarihe yazdırdınız. Acımızın kaderimizin ortak olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Kendi hayatınızı tehlikeye atma pahasına enkazdan çıkardığınız her canla mucizeye şahit olmamızı sağladınız. Yerli yabancı ekipler olarak hem sizin hem bizim gurur kaynağı oldunuz. Ne biz, ne binaların altından çekip aldığınız kardeşlerimiz sizlerin üstün gayretlerini unutmayacaktır.Asrın felaketi 6 Şubat depremleri insanlık tarihinin en yıkıcı depremlerinden biridir. Bu depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. İşçisinden esnafına, çiftçisinden ev hanımına sporcusundan siyasetçisine nice insanımızı kara toprağa verdik. Bu vesile ile hayatını kayden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.İlk depremden sonra toplam 29 bin 600 artçı sarsıntı meydana geldi. Depremler sebebiyle bölge genelinde 311 bin bina kullanılamaz hala geldi.Deprem haberini alır almaz devletin tüm kurumlarını seferber ettiysek geçen günlerde de yaralarımızı sarmanın çabası içerisinde olduk. Tahrip olan altyapı ve üstyapıyı yeniden elden geçiriyoruz. Bölgedeki 57 bin enkazdan 50 binini kaldırık. Şimdiye kadar 28 milyar ödeme yaptık. Bunun dışında çeşitli ayni ve nakdi yardımlarla depremzede kardeşlerimize sahip çıktık. Her gün 4 milyon kişiye sıcak çorba dağıtıyoruz.Tam kadro deprem bölgesindeyiz. 7/24 esasına göre deprem bölgesinde aralıksız çalışıyoruz.