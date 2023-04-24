Yunanistan'da tek gündem: TCG Anadolu'nun rotası! Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında...

Türkiye savunma sanayi alanında hızla ilerlerken Yunan basını tüm gelişmeleri anbean takip ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğazı geçişini gerçekleştirerek ilk seferine çıkan TCG Anadolu'yu yakın markaja alan Yunan medyası Erdoğan'ın sözlerini gündemine taşıdı...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'avara' komutunun ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişi için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.Gemi komutanının 'Bismillah halatlar fora' komutu sonrasında geminin limana bağlı olduğu halatlar toplandı ve batarya düdüğü çalınarak gemi seyrine başladı.Boğaz geçişi sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüntülü görüşen Erdoğan, TCG Anadolu personeline de hitap etti.Yüzde 20'lerde devraldıkları savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, bundan sonra doğal afet yardım ve barışı destekleme görevleri gibi çok daha önemli görevlerinin olduğunu söyledi.'İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bu süreci çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Gönlümdeki en büyük hayal şu andaki TCG Anadolu'ydu. Ama şimdi istiyorum ki süratle TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim. Bunu gerçekleştirmek için bir yeni adım, bu konularda İspanyollarla, İngilizlerle görüşmelerim oldu. Bu görüşmeler neticesinde her iki taraftan da çok olumlu cevaplar aldık. Sizler gibi kararlı kardeşlerimle gerek komuta kademesi gerek er, erbaş, tüm bahriyeliler olarak çok ciddi bir noktaya geliyoruz. Sizlerin duruşları bizleri çok mutlu edecektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum.'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Erdoğan, 'Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.' dedi.Başkan Erdoğan ayrıca dün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ismini taşıyan spor salonunun açılışı sırasında 'TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz TCG Anadolu'yla. Maket gemi diyen 7'li masanın mensuplarına en güzel cevabı gemimizi ziyaret eden 70-80 bin kişi verdi. Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, AKINCI'mızı, Kızılelma'yı yapıyoruz. Bu tabii bunları rahatsız edecek. 14 Mayıs'ta bu görevi bize vermeniz halinde bu geminin iki kat büyüklüğündeki geminin ön görüşmelerini belli ülkelerle yaptık. Böylece mavi denizlerde bizim uçak gemilerimiz çok daha farklı bulunacak.' ifadelerini kaullandı.Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyan Yunan Kathimerini gazetesi; 'Erdoğan, TCG Anadolu'yu İzmir'e gönderdi' başlğı attı.Türk helikopter gemisi'nin 'Mavi Vatan Koruyucusu' olarak nitelendirildiği ifade edilen haberde, TCG Anadolu'nun Ege ve daha fazlasına varacağı yazıldı.TheToc ise, Yeni uçak gemisinin İstanbul limanından Karadeniz'e doğru yola çıktığını yazdı.SKAI'nin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis'in sözlerinin hatırlatıldığı haberde, 'uygun mesajları' vermesinin beklendiği ifade edildi. Geminin Yedi ila on gün içinde İzmir'e gitmesi beklendiği hatırlatıldı.Pentapostagma'da yer alan haberde ise, Dünyada ilk insansız hava araçları (SİHA) ile silahlandırılan geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na binlerce Türk vatandaşının akın ettiği yazıldı.Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TCG Anadolu'nun özelliklerini gündemine taşıyan gazete, Başkan Erdoğan'ın 'TCG Anadolu uçak gemimizi İzmir'e uğurlayacağız. 1 hafta-10 gün de İzmir'de kalmasında fayda var. İnşallah oradan farklı mesajlar vereceğiz' sözlerini vurguladı.Skai'de yer alan haberde ise 'Erdoğan: İzmir'deki uçak gemisiyle uygun mesajları göndereceğiz' başlığı kullanıldı.