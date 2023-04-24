Yaşar Okuyan Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü: FETÖ'cü alçakların ne işi var

Türkiye'nin siyasi tarihinde eşine az rastlanacak bir öneme sahip olan 14 Mayıs seçimlerinde Yedili koalisyonun listelerinden aday gösterilen isimlerin FETÖ bağlantılı geçmişleri dikkat çekiyor.Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Şaban Sevinç'in yayın yönetmenliğini yaptığı Bizim TV'deki programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyonu eleştiren Okuyan şu ifadeleri kullandı:Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bize ne diyecekler? 'Aman bak Cumhuriyet...' Ne Cumhuriyet'i, ne Atatürk'ü kardeşim?' Sözlerinin devamında CHP'ye tepki gösteren Okuyan 'Bak geriye gitmiyorum; Atatürk'ün partisinde, şu anda Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'cü alçakların ne işi var?' dedi.Okuyan'ın bu sözleri üzerine Sevinç 'Sayın bakanım ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani. Hakikaten, gerçekten akılalmaz bir şey' tepkisini verdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile ilgili elinde dosyalar olduğunu belirterek, 'Masayı devirirse onu sokağa çıkarmam' tehdidinde bulunmuştu.Geçtiğimiz günlerde de CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini dile getiren Okuyan, 'Kılıçdaroğlu ne diyecek? Kendisi onay verdi. Ergin sonrası Çankaya'da bakacağız 1 ay sonra ciddi manada oyu düşecek. Ben vermeyeceğim, CHP üyesiyim bizi kovaladılar. Ben CHP'ye ne İzmir'de ne de başka bir yerde oy vermeyeceğim, niye vereceğim ben ona? Atatürk ile hesaplaşacaklarmış kimsin sen ya! Vermeyeceğim. Kemal Bey'e de oy vermeyeceğim' diye konuşmuştuADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı.