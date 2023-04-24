MHP Lideri Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da gerçekleştirilen '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Hamdolsun tüm felaketlere karşı direnç gösterdik. Siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz yolu gösterenleri hayal kırıklığına uğrattık. Bartın, Sinop'un da bulunduğu Batı Karadeniz'de sellerde 100'e yakın kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Elbette son bir asrın felaketlerinden birini de 6 Şubat'ta yaşadık. 50 bin 500 kardeşimiz ebediyete intikal etti. Ülkemiz çetin imtihanlardan geçti. Hiçbir felakete geçit vermedik. Yıkılanın yerine çok daha sağlamını yapacağız. Tarihi yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim anlayışımızda her şeyden önce Türkiye kavrayışı hakimdir.Felaketin izleri hızla silinmiştir. 319 bin konut bir yılda bitirilmek üzere 650 bin konutun teslimi hedeflenmiştir. Bu tablo büyük bir diriliş hamlesidir. İmanın olduğu yerde imkan da vardır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur.Cumhur İttifakı'nın özü sağlamdır, duruşu yerli ve millidir. Biz başkalarına benzemeyiz. Yaptık mı adam gibi yaparız.Geçtiğimiz gün inşası projelendiren köy evlerinden bir kısmının tamamlanmasına şahit olduk. Sözümüz sözdür hiçbir insanımızı açıkta bırakmayacağız. Hiçbir insanımıza sırt çevirmedik çevirmeyeceğiz.14 Mayıs'tan sonra hizmet kesintiye uğramamalıdır. Figüranlığa talip olan zillet partilerine Kastamonu'dan çığ gibi tepki gelmelidir. 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılını gerçeğe dönüştüreceğiz.Kastamonu zillet karşısında sessiz kalmadı. Bir vatan bir bayrak bir bağımsızlık aşkı vardı, kahramanlarımızın iliklerine kadar işlemişti. Kastamonulu civan mertler tarih yazmıştı. Milletin istikbali ile çırpınmalarını unutmayacağız. Kastamonulu kardeşlerim hainlere göz açtırmadı. Çıkarcılara şans tanımadı. 14 Mayıs'ta vatanın safında duracaktır. Sizlere güvenim tamdır.Bölücülük bugün de tedavüldedir. Dünkü ihanet bugüne yansımıştır. Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir. Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Düştüğü yerde provokasyon simidine sarılmıştır. Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağını açıklamıştır. Yeşil Sol Parti ile kol koladır. Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini söylemiştir. İHA ve SİHA'ya karşıdır. Egemenlik haklarımızı ayağa düşüreceklerini vaad ediyorlar. Temiz para bulduk yalanını söylüyorlar. Ortada ne para var ne de parayı vermeyi aklından geçiren var.Biz Kastamonu'yu çok seviyoruz, her zaman razıyız. Milli mücadelenin mükafatı olan cumhuriyetin 100. Yılı Cumhur'un zaferi ile perçinleşecektir. Neyi başaracaksak el ele başaracağız.Bunlar kökünde batmış, zillet olarak çakılmıştır. Terör örgütlerine bakınız, Millet İttifakı'nın kanlı paydaşıdır. Tehlike büyüktür, tehdit yakınıdır.Bunlar kumpasçıdır. 12 ay 21 günde yaptıkları toplantısı sonrası buldukları aday kumar masasının rehinli adayıdır. Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs'ta rejim değişikliğini iddia atmış. Yazıklar olsun diliyorum. Bunların ahlaken koltuktan düştüklerini buradan açıklıyorum. Rejimin adım 1923'te koyulmuştur. Zillet ittifakı siyasi kutuplaşmalara pişkince geri dönmeyi hedeflemekte. Türki milleti zemzem diye sevk edilen zehri içmeyecektir.Aziz milletim sıra sende. 14 Mayıs sıra hepinizde. Bunların iki dünyada yatacak yerleri yok. Karşımızdaki tablo zillettir, suç ortaklığıdır.