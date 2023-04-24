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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum çıkışı: Kaldıracağız

Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları durumunda kayyum uygulamasına son vereceklerini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum çıkışı: Kaldıracağız
Ekleme: 24.04.2023 - 16:25 Güncelleme: 24.04.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum çıkışı: Kaldıracağız
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin heyecanını yaşıyor.

Siyasi parti liderleri de her gün ayrı bir şehirde miting yapmaya başladı.

HDP'nin de desteğini alan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kars'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Kılıçdaroğlu, burada kayyum atanan belediyelerle ilgili konuştu.

"Kayyum uygulamasına son vereceğiz"

Kılıçdaroğlu, HDP'nin kendisine verdiği destek sonrası kayyumları kaldıracağını söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca kayyum uygulamasının demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu iddia etti.

'Demokrasinin önünde engel' iddiası

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz." dedi. Öte yandan HDP'nin belediye seçimlerini kazandığı bazı şehirlerde yerel yönetimlerin terör örgütü PKK'yla bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalarda PKK ile ilişkisi olduğu tespit edilen belediyelere kayyum ataması yapıldı.

HDP'den 'kayyum' şartlı destek

Yapılan kayyum atamaları sonrası terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin en büyük taleplerinden biri kayyumların kaldırılmasıydı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verilmesi için yapılan CHP-HDP görüşmesinde kayyum meselesinin ele alındığı ve Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'nin bu talebinin yerine getirileceği biliniyor.
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