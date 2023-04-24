İstanbul Havalimanı'ndan günlük uçuş ve yolcu sayısında yeni rekor

İstanbul'un yeni hizmete giren havalimanı yurt içi ve yurt dışı uçuşların en çok tercih edilen merkezi olmayı sürdürüyor.İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, açıklama yaptı.İstanbul Havalimanı'nda dün itibarıyla uçuş ve yolcu sayılarında yeni bir rekor kırıldı.İstanbul Havalimanı dün gerçekleşen 1.548 uçuş ve 224 bin 709 yolcuyla açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. En son 19 Nisan Çarşamba günü 1.460 uçuşla 208 bin 66 yolcuya hizmet verilmişti.Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan 2023 Perşembe günü toplamda 1.460 uçuş gerçekleştirilirken 216 bin 995 kişi de İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 1.390 toplam uçuşa ev sahipliği yapan havalimanı 201 bin 47 kişi kullandı. Bayramın 2. gününde 1424 uçuşla 217 bin 859 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Pazar günü de 1.548 uçuşla 224 bin 709 yolcuya hizmet verdi.İstanbul Havalimanı, dün gerçekleşen bu rakamlarla, açılışından bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.Buna göre, 20 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında toplamda 5 bin 822 uçuş gerçekleştirilirken, toplamda 880 bin 610 yolcu İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etti.Bu arada, sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı ise en yüksek uçuş ve yolcu sayısına, 18 Eylül 2016'da günlük 1500 uçuşla 230 bin yolcuya ev sahipliği yaparak ulaşmıştı.