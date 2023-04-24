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Beyaz Gazete
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İngiliz Middle East Eye: Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesi, Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir makaleyi okuyucularına sundu. "Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir" ifadelerinin yer aldığı haberde, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda 'şampanya patlatacağını' vurguladı. Dikkat çeken ifadelerin yer aldığı metinde Türkiye'deki muhalefetin, bölgeden genel bir geri çekilme ve ABD, AB düzlemine girmek istediği, bu nedenle de olası bir Erdoğan yenilgisinin Batı tarafından sevinçle karşılanacağı belirtildi.

İngiliz Middle East Eye: Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir
Ekleme: 24.04.2023 - 22:28 Güncelleme: 24.04.2023 - 22:52 / Editör: Ozge Selin
İngiliz Middle East Eye: Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir
Türkiye, 14 Mayıs'taki seçimlerde cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. Cumhur İttifakı aday olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi.

Seçimlere kısa bir süre kala, uluslararası medya da Türkiye'deki son gelişmeleri okuyucularına aktarmaya başladı.

İngiliz Middle East Eye'den 'Türkiye' analizi: Muhalefetin ABD ve AB'yi memnun etme dürtüsü bölge için iyiye işaret değil

İngiltere merkezli Middle East Eye'de bir makale kaleme alan David Hearst, 'Muhalefet liderinin ABD, AB ve NATO'yu memnun etme dürtüsü bölge için iyiye işaret olmaz' ifadelerine yer verdi.

İngiliz Middle East Eye: Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir

'Erdoğan'ın kaybetmesi çok sayıda başkentte şampanya mantarlarının patlayışıyla karşılanacaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesinin Almanya'dan ABD'ye kadar çok sayıda ülkede 'şampanya patlatılarak' kutlanacağının vurgulandığı haberde, 'Erdoğan'ın bölgesel sahneden çekilmesi Türkiye'ye, hatta Ortadoğu'ya iyi gelir mi?' başlığı altında kritik sorulara yanıt arandı.

Kılıçdaroğlu'nun icazet seferlerine vurgu yapan Middle East Eye,

'Kılıçdaroğlu'nun ABD, AB ve NATO'yu memnun etme dürtüsü açık bir şekilde görülmektedir. Türkiye'nin hayati çıkarlarından ödün vermeden bunu yapmanın yolunun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.' denildi.

İlgili başlığın devamında ise,

'Türkiye'nin muhalefet koalisyonunu oluşturan birbirinden farklı ve önceden savaş halinde olan siyasi partilerin hükümette bir arada kalacaklarına dair 'muazzam bir varsayımda' bulunsak bile, onları birleştiren tek politika, bölgeden genel bir geri çekilme ve ABD, AB ve NATO'nun düzlemine girmek istemeleridir.'
ifadeleri yer aldı.

İngiliz Middle East Eye: Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir

'Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil bölge için felaket olabilir'

'Ankara'daki iktidar değişikliğinin en keskin şekilde hissedileceği yer Ortadoğu'dur.' ifadelerine yer veren Hearts, 'Ortadoğu'nun istikrar için güçlü devletlere sahip olması elzemdir. Erdoğan'ın şüphe götürmez hatalarına rağmen başardığı da buydu. Bu açıdan bakıldığında, şimdi Erdoğan'ın kaybetmesi sadece Türkiye için değil, bölge için felaket olabilir.' diyerek sözlerini noktaladı.
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