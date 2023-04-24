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İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Brent tarafındaki geri çekilmeyle beraber akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde akaryakıta indirim gelecek.

Ekleme: 24.04.2023 - 14:47 Güncelleme: 24.04.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!
Benzin ve mazot fiyatı için brent petrol doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor. Brent tarafındaki geri çekilmeyle beraber akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde akaryakıta indirim gelecek.

PETROL DAHİL PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED'DE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken bankanın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan Fed üyeleri, büyük oranda 'şahin' duruşlarını korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte haziran toplantısına ilişkin öngörülerin belirsiz kalmaya devam etmesi, pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN FED NEDEN ÖNEMLİ?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici olduğundan petrol fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Peki Fed faiz kararı brent petrolü nasıl etkiliyor?

Fed'in para politikasında sıkı adımlar atması yani beklenenden daha şahin duruşla beraber faizi artırması ekonomiyi soğutacağından petrol talebini kısıyor. Bu durum petrol varil fiyatında geri çekilmeleri beraberinde getiriyor. Tersi durumda ise petrol fiyatı yükseliyor.

Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler yeni haftanın ilk gününde emtia fiyatlarını baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 1,2 azalışla 80,5 dolardan, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.978 dolardan alıcı buluyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 21 Nisan tarihinde 1,21 TL'lik indirim geldi. Bu gece yeni bir indirim veya zam beklenmiyor.

MOTORİN FİYATLARI İÇİN YENİ İNDİRİM HABERİ VAR

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 21 Nisan tarihinde 0,91 TL'lik bir indirim geldi. 25 Nisan salı gününden geçerli olmak üzere de 0,47 TL'lik yeni bir indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 20,18 TL
Ankara 20,54 TL
İzmir 20,61 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 21,25 TL
Ankara 21,60 TL
İzmir 21,56 TL
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