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Gabar'dan petrol çıktı: Bakan Soylu ' Suudi Arabistan kalitesinde' diyerek duyurdu

Sarıyer'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltı programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı' dedi.

Gabar'dan petrol çıktı: Bakan Soylu ' Suudi Arabistan kalitesinde' diyerek duyurdu
Ekleme: 24.04.2023 - 15:14 Güncelleme: 24.04.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Gabar'dan petrol çıktı: Bakan Soylu ' Suudi Arabistan kalitesinde' diyerek duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarıyer'de AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katıldı.

86 terörist kaldı
Programda konuşan Bakan Soylu, Bugün Türkiye'de bizi terörle imtihan etmeye çalıştılar, sınadılar. Bu ülkenin dağlarında 3 binin üzerinde PKK'lı vardı. Şimdi içerideki terörü neredeyse tasfiye ettik, 86 sayısına kadar düşürdük dedi.

Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı
Bakan Soylu, Bugün Doğu ve Güneydoğu'da 450'nin üzerinde bekleyen yatırımcı var. Hepsi sanayi sitelerinin yapılmasını bekliyor. Batman'da yaklaşık 6-7 aydır petrol bulduk. Günlük 8900 varil petrol üretiyoruz. Türkiye'nin en çok petrol ürettiği alanlardan birisidir. Gabar kuyusunda uzun zamandır çalışma yapıyorduk. Büyük bir rezerve ulaşılması hedefleniyordu. Şimdi Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı diye konuştu.

'Biz gidelim de yerimize kim gelecek'
Soylu, Gezi olaylarında faiz 3-4'tü. Nasıl PKK terörizmi ile uğraşıyorsak faiz terörizmi ile de uğraşıyoruz. Gezi olaylarından sonra faiz nereye gitti Türkiye'nin 20 milyar dolar üzerinde uluslararası doğrudan yatırımı vardı. Gezi olaylarından sonra batının dirsek çevirmesi ile Türkiye'yi kısıtlamak istemesi uluslararası doğrudan yatırımlarımıza ket vurdu. Biz kendi içimizde kendi altyapımızı oluşturmaya çalıştık. Bizim avantajlarımız ile oyunu kuralım istedik. Türkiye bugün kendi avantajlarını uygulamaktadır. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar, gitsin. Biz gidelim de yerimize ne gelecek Bu sorunun sorulması lazım. Terazinin de bir adaleti var. İstanbul'da hayatınıza 4 yıl içerisinde ne dokundu Alt geçit yapmak zor mu İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü yapılmasaydı İstanbul'un hali ne olacaktı dedi.

Gabar'dan petrol çıktı: Bakan Soylu ' Suudi Arabistan kalitesinde' diyerek duyurdu

Gabar'dan petrol çıktı: Bakan Soylu ' Suudi Arabistan kalitesinde' diyerek duyurdu
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