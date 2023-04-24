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Batman'da yetişiyor: Kilosunun fiyatı altın ile yarışıyor!

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen "zuzubak" otunun kilosu adeta altın ile yarışıyor. İşte haberin ayrıntıları...

Ekleme: 24.04.2023 - 14:10 Güncelleme: 24.04.2023 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Batman'da yetişiyor: Kilosunun fiyatı altın ile yarışıyor!
Sason ilçesinde Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

KİLOGRAMI TAM BİN TL!

Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Soyasal, 'Bu otu biz tuzla öğüterek baharat olarak kullanıyoruz.

Özelikle ayranın içinde koyarak içiyoruz. Her dilde zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor.

Batman'da yetişiyor: Kilosunun fiyatı altın ile yarışıyor!

KİLOSU ALTIN İLE YARIŞIYOR!

Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin liradır. Sason'da en yüksek dağlarda bulunur.

YEMEKLERE ATILIYOR

Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor.

BAHARAT OLARAK DA KULLANILIYOR

Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir'

Batman'da yetişiyor: Kilosunun fiyatı altın ile yarışıyor!
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