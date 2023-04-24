Başkan Erdoğan Manisa'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da önemli açıklamalarda bulunuyor...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Manisa'mızı 97 milyar liralık yatırımla büyüttük. 8 bin 668 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Farklı branşlarda 122 spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 7 milyar lira kaynak aktardık. 73 adet sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk.



Manisa'da kentsel dönüşümde 11 bin 695 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.



Manisalı çiftçilerimize 4.5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Zeytine sağladığımız tane desteğine devam edeceğiz. 3 yeni organize sanayi bölgesi, 5 tasarım merkezi kurduk. 217 bin abonesi olan şehrimize doğalgaz arzı sağladık. Önümüzdeki dönemde Demirci, Köprübaşı, Sarıgöl ve Selendi'ye doğalgaz arzını sağlamayı hedefliyoruz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı da Manisa ile birlikte inşa edeceğiz.



2002'den beri hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarına karşı güçlü bir dirençle karşılaştık. Vesayet, terör örgütü, ekonomik tetikçileri, siyasi ve ekonomik bütün mühendislik gayretleriyle boğuşa boğuşa bugüne geldik.



Milletimiz 14 Mayıs'ta bize yürü derse biz yine yürüyeceğiz ve hizmetlerimize devam edeceğiz.



"MEZHEP AYRIMI DERDİMİZ YOK"



Bay bay Kemal çıkmış Alevilikten bahsediyor. Biz Allah'ın kulları arasında ayrım yapmayız. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlık iledir. Bizim Mezhep ayrımı diye bir derdimiz yok. Tek dinimiz var 'İslam'



"Asırlık ihmal ve eksikleri sadece 21 yılda tamamlayarak, ülkemizi küresel sistemin en üst ligine çıkardık."



"14 MAYIS'TAN SONRA TCG ANADOLU'DAN DAHA BÜYÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"



TCG Anadolu gemimiz Sirkeci'den Karadeniz'e hareket etti. Şimdi döndü geldi. Allah nasip ederse son 1 hafta 10 gün içinde TCG Anadolu'u İzmir'e demirleyecek. Gezsinler görsünler. İzmir'e en ufak gayreti dokunmayan Bay Bay Kemal'e gereken dersi TCG Anadolu ile versinler. Bu bizim uçak gemimiz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bunun daha büyüğünü yapacağız.



Karşımızda Türkiye'yi bırakın daha ileriye götürmeyi, ülkenin mevcut kazanımlarına bile göz dikmiş bir muhalefet var."



Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Londra tefecilerine bu kadar kayıp parası mı var da sana gönderecekler? Devlet yönetiminden haberi yok.



"PKK VE FETÖ'YE GÖZ KIRPIYORLAR"



Sırf uzantılardan destek alabilmek için PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerinine göz kırpıyorlar. Kandil'deki terörist elebaşları her gün Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söylüyor.



Bay bay Kemal'in yanındakiler Kandil'de resim çektiriyor. Ülkemiz doğalgaz çıkarıyor, ihracatı ve üretimi artırıyor, bunlar rahatsız oluyor. Benim milletim bunlara oy vermez.



KAMU BANKALARINDAN TOGG KREDiSi



Kamu bankalarımız TOGG için araç fiyatının yarısı kadar tutara 36 ay vadeyle 0.99 oranında kredi kullandıracaklar.



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