Başkan Erdoğan'dan fondaş medyadaki hazımsızlığa tepki: Bunlar Türk evladı olamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı'nda yaptığı konuşmada, fondaş medyadaki yerli ve milli projelere olan hazımsızlıkla ilgili çok sert ifadeler kullandı.Yeni yatırımlarla savunma sanayinin hem milletin güvenliğine hem ülke ekonomisine hem de istihdama daha fazla katkı yapacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, 'Hatırlarsanız, geçmişte birileri terör örgütlerinin kabusu İHA ve SİHA'ları maket uçak olarak tarif ediyordu. Bugün de donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu ile ilgili ne diyorlar? 'İki bombalık ömrü var' Bunlar çıkıyor, ya bunlar bu ülkenin evladı olamaz. Bunlar Türk evladı olamaz.' dedi.Bu hazımsızlığın ülkede siyaset yapanlarda bile olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, 'Arife gününden itibaren evlerimizde kullanmaya başladığımız Karadeniz gazını, Rus gazı zannedenleri bile görüyoruz. Böyle vicdansızlık olur mu ya? Ya siz yaptınız da 'Niye yapıyorsunuz mu?' dedik ya. Bırakın işte, şu anda bu iktidar bunu yapıyor.' ifadelerine yer verdi.Togg'a yönelik eleştirilere de değinen Başkan Erdoğan şunları kaydetti:'Onu da geçiyorum, yollarımızı süsleyen Togg'un halen ülkemizde üretilmediğini iddia edecek kadar gözünü kin ve nefret bürüyenleri zaten hiç saymıyorum. Hasılı Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen, milletimizin mutlu olmasını hazmedemeyen kifayetsiz muhterislerin yeni Altay tankımız konusunda da çeşitli iftiralar atması kuvvetle muhtemeldir. Uzanamadığı ciğere murdar diyen kedi misali bunlar da yapmadıkları, bu gidişle de hiçbir zaman yapamayacakları projeleri kötülemeye, itibarsızlaştırmaya devam edeceklerdir.'Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan, TCG Anadolu'ya SİHA sığdırmanın bir şey ifade etmediğini öne sürerek 'Ona SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi?' demişti. Arslan'ın sözlerine destek veren Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı ise 'Yukarıdan 2 bombayla… Neyse bu konulara girmek zor' diyerek TCG Anadolu'nun 2 bombayla batıralabileceğini dile getirdi. Sözlerini sürdüren Bursalı, 'SİHA yapıyoruz, İHA yapıyoruz. Övündükleri şey hep savaş araçları. Elinde kalan sadece savunma alanındaki yatırımlar. Bunların temeli de 1990'larda atıldı.' şeklinde konuşmuştu.CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, kendi YouTube kanalında Karadeniz gazı ile ilgili değerlendirmede bulunurken, 710 milyar metreküplük rezervi küçümsemiş ve karaya çıkarılan gazın Rus gazı olduğunu savunmuştu.Karadeniz gazının karaya çıkarılma törenine değinen Ataklı, 'Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğal gazı getirdik falan… Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez.' ifadelerini kullanmıştı.Yerli ve milli her ne kadar proje varsa hepsine karşı çıkan Can Ataklı, 'Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece' ifadelerini kullanmıştı. Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri giderek 'Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta' şeklinde konuşmuştu.