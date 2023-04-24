Bakan Kurum Kılıçdaroğlu'nun iddiasını çürüttü: İşte 'Yapılmadı' denilen Samsat konutları

Adıyaman Samsat'ta 2017 ve 2018 yıllarında art arda yaşanan iki depremin ardından inşa edilen afet konutlarına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsat'ta afet konutlarının yapılmadığı yönündeki iddialarına resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak yanıt veren Kurum mesajında, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yapılmadı' dediği evlerde güvenle oturan Samsatlılar' ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, Samsatlıların kalıcı afet konutlarındaki yaşamını paylaştı.Bakan Kurum'un yayımladığı videoda, Bakanlık bünyesinde Adıyaman Samsat'ta depremler sonra inşa edilen Afet konutları anlatıldı. Konutlarında yaşamlarını sürdüren afetzedeler, depremler sonrasında evlerine hiçbir şey olmadığını ifade ederek, ''Evlerimizden memnunuz. Güzel evlerimiz, kullanışlı. Gönlüm rahat, içim rahat. Daha güvende hissediyorum.Bizim evlerimiz güzel. Biz evlerimizi seviyoruz. Doğalgazımız var, her şeyimiz dört dörtlük. Evlerimiz şehrin yapısına, şehrin coğrafi dokusuna da uygun. Depreme dayanıklı evler yapıldı. Tek katlı yapıldı. Artık insan korkmuyor yani.Adıyaman depreminden sonra biz bu evleri güvenli olduğunun farkına baya vardık zaten. 4 tane deprem oldu, çok şükür bir şey olmadı. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz. Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, kendimizi güvenli hissediyoruz.'' dedi.