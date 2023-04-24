AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde “Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve AB'nin genişlemesi” konulu birinci oturumunda yaptığı konuşmada, 'AB'nin, bazı ülkelerin kaprislerine, manasız siyasi ve dini ön koşullarına esir olması kabul edilemez' dedi.Şentop'un konuşmasında ifade ettiği sözleri tam olarak haklı çıkaracak bir tartışma yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına toplantıya katılan Anita Dimitriu, Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'Kıbrıs'ın işgaliyle aynı' benzetmesiyle konuyu Kıbrıs'a getirdi.TBMM Başkanı Şentop da bunun üzerine ikinci kez söz alarak gerçeklerin çarpıtıldığını, Türkiye'nin müdahalesinin Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde Garantörlük haklarından kaynaklandığını söyledi. Rum temsilcinin tekrar söz alıp 'işgal' iddiasını tekrar etmesi üzerine Şentop yeniden söz aldı ve Türkiye'nin, Ada'da Rum tarafının gerçekleştirdiği katliamların önlenmesi için müdahalenin yapıldığını ve barış harekatından bu yana da katliam yapılmadığını belirtti.Meclis Başkanı'nın konuşmasına bir kez daha cevap vererek işgal iddiasını sürdürmesi karşısında Şentop da tekrar söz alarak, Ada'daki hukuki durumu tarihleriyle anlattı. Şentop'un Rum Yönetimi adına konuşan temsilcinin yaşının genç olmasına atıfta bulunarak, 'Belki yaşı yetmez' dedi.Şentop'un konuşmasına cevap için tekrar söz alan Rum temsilci bu sefer de Başkan'ın konuşmasındaki “yaş” ifadesini çarpıtarak “Cinsiyet ayrımcılığı yapıyor. Kadın olduğum için bu şekilde konuşuyor. Cinsiyetçi yaklaşımı reddediyorum. Kadınlara karşı böyle bir yaklaşımı kabul mü edeceğiz” sözleriyle konuyu yine çarpıtmaya kalktı.Şentop da bir kez daha söz alarak, cinsiyet ile ilgili herhangi bir konu geçmediğine vurgu yaparak sözlerinin bu şekilde açık çarpıtılmasına da tepkisini gösterdi.