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AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap

Çekya'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Zirvesi'nde söz alan GKRY yetkilisi Anita Dimitriu, 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Kıbrıs işgaliyle aynı' diyerek provokasyona imza attı. Konunun Kıbrıs'a gelmesi üzerine söz alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rum yetkilinin belki yaşı yetmez" diyerek Türkiye’nin müdahalesinin Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde garantörlük haklarından kaynaklandığını söyledi. Dimitriu, 'yaş' ifadesinden 'kadın' mağduriyeti oluşturma çabasına girince yeniden söz alan Şentop, cinsiyet ile ilgili herhangi bir konu geçmediğine vurgu yaparak sözlerinin bu şekilde açık çarpıtılmasına da tepkisini gösterdi.

AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap
Ekleme: 24.04.2023 - 21:31 Güncelleme: 24.04.2023 - 21:46 / Editör: Ozge Selin
AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde “Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve AB'nin genişlemesi” konulu birinci oturumunda yaptığı konuşmada, 'AB'nin, bazı ülkelerin kaprislerine, manasız siyasi ve dini ön koşullarına esir olması kabul edilemez' dedi.

AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde Rum provokasyonu

Şentop'un konuşmasında ifade ettiği sözleri tam olarak haklı çıkaracak bir tartışma yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adına toplantıya katılan Anita Dimitriu, Ukrayna-Rusya savaşı gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'Kıbrıs'ın işgaliyle aynı' benzetmesiyle konuyu Kıbrıs'a getirdi.

AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap

Türkiye'ye 'işgalci' diyen temsilciye ayar üstüne ayar

TBMM Başkanı Şentop da bunun üzerine ikinci kez söz alarak gerçeklerin çarpıtıldığını, Türkiye'nin müdahalesinin Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde Garantörlük haklarından kaynaklandığını söyledi. Rum temsilcinin tekrar söz alıp 'işgal' iddiasını tekrar etmesi üzerine Şentop yeniden söz aldı ve Türkiye'nin, Ada'da Rum tarafının gerçekleştirdiği katliamların önlenmesi için müdahalenin yapıldığını ve barış harekatından bu yana da katliam yapılmadığını belirtti.

Şentop ikinci kez söz aldı: Belki yaşı yetmez

Meclis Başkanı'nın konuşmasına bir kez daha cevap vererek işgal iddiasını sürdürmesi karşısında Şentop da tekrar söz alarak, Ada'daki hukuki durumu tarihleriyle anlattı. Şentop'un Rum Yönetimi adına konuşan temsilcinin yaşının genç olmasına atıfta bulunarak, 'Belki yaşı yetmez' dedi.

AB Parlamento Başkanları Zirvesi'nde provokasyon: Haddi aşan Rum temsilciye TBMM Başkanı Şentop'tan cevap üstüne cevap

Şentop 'yaş' dedi Rum provokatör 'cinsiyet' algısına girişti

Şentop'un konuşmasına cevap için tekrar söz alan Rum temsilci bu sefer de Başkan'ın konuşmasındaki “yaş” ifadesini çarpıtarak “Cinsiyet ayrımcılığı yapıyor. Kadın olduğum için bu şekilde konuşuyor. Cinsiyetçi yaklaşımı reddediyorum. Kadınlara karşı böyle bir yaklaşımı kabul mü edeceğiz” sözleriyle konuyu yine çarpıtmaya kalktı.

Şentop da bir kez daha söz alarak, cinsiyet ile ilgili herhangi bir konu geçmediğine vurgu yaparak sözlerinin bu şekilde açık çarpıtılmasına da tepkisini gösterdi.
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