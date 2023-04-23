Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek katıldığı programda açıklamalarda bulunuyor.



Gökçek'in açıklamalarından satır başları:



SİLAHLAR KURŞUNLAR SALDIRILAR NE DEMEK?



'Aslında seçimlerden önce başlayan bir hadise vardı, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir suikast iddiasını gündeme getirmişlerdi. Arkasından ilk önce bunu Özgür Özel dile getirdi, arkasından Alaattin Aldemir getirdi, daha sonrasında bir bekçinin hırsızlara karşı yaptığı müdahaleyi tam tersine İYİ Parti'ye saldırı var gibi göstererek bunun üzerinden siyaset inşa etmeye çalıştılar. Bunun arkasından AK Parti'ye gerçek bir saldırı gerçekleşti. Seçime yönelik bu tür hadiseler hepimizi çok üzüyor. Burada görülmesi gereken şu sayın İl başkanımız Osman Bey'in vermiş olduğu tavır ama bunun karşılığında sayın Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın vermiş olduğu tavır...



Burada herkesi sağ duyuya davet ederek bu işi sükunetle devletine güvenerek çözemeye çalışan bir Cumhur İttifakı var, bunun tam tersi olarak da toplumu ateşlemek isteyen bir Millet İttifakı var. Alevi meselesini de aynı şekilde görüyorum. Durup dururken Kılıçdaroğlu'nun kendi kimliğini ortaya çıkarması, hemen Davutoğlu'nun hemen Sünni olduğunu söylemesi, Adıyaman'da bir takım hadiselerin gerçekleşmesinden duyduğu endişeyi Davutoğlu'nun dile getirmesi ve hemen arkasından Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'a gitmesi... Bunların hepsinin bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir sürecin içerisinde alevi kimliğini ortaya çıkarmasının çok da anlamı olmadığı bir sürecin içinde bunu söylediğini görüyoruz. AK Parti iktidarında sayın Cumhurbaşkanımızın dönemi içerisinde alevilere birçok özgürlükler verildi. Bu özgürlüklerle ilgili bugüne kadar sayın Kılıçdaroğlu alevi kimliğindeki bir vatandaş olarak bunlarla ilgili hiç alkış yapmadı.'



SEÇİM ÖNCESİ KİM PROVOKASYON PEŞİNDE?



"Art arda Alevi çalıştayları düzenlendi. Mesela din kültürü ahlak bilgisi kitaplarının içerisine Alevilik biliyorsunuz konusu eklendi. Sadece Alevi çocukların değil Sünni çocukların da bu konuyla alakalı bilgilenmesi ne sebep oldu. Yine Dersim katliamı adına biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı devlet adına özür dileyecek birisi varsa bu benim dedi. Şimdi o dönemlerin içerisinde niye Sayın Kılıçdaroğlu Alevi kimliğinde olan bir kişi olarak en ufak bir şekilde bir konuşma yapmadı?



Yine Madımak Madımak Oteli'yle alakalı biliyorsunuz orayı kamusallaştırıp müzeye çevrildi. Yine Sayın Kılıçdaroğlu bir şey söylemedi. Hacı Bektaş ismi biliyorsunuz üniversitelere verilmeye başlandı. Yine tarihte ilk defa Alevi Bektaşi klasikleri devlet tarafından basılmaya başlandı. Yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Ve bu başkanlık sayesinde su, aydınlatma, tadilat işlemleri, arsa teminleri gibi meseleler artık bu başkanlık adı altında yapılacak. Allah aşkına sormak istiyorum. Bugüne kadar bu konularla ilgili Alevi kimliğini ortaya koyan Sayın Kılıçdaroğlu neden en ufak bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'na ya da Cumhur İttifakı'na teşekkür etmedi



Tamamen bana göre toplumu germek adına yapılan işler. Bunu Gezi Parkı'nda başlattılar. Yani Gezi Parkı hadiselerinde ben o çocukları alınlarından öpüyorum dedi. Bilboardları parçalayan, etrafı yakan yıkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleriyle Abdullah Öcalan'ın resimlerini yan yana asılan çocukların alınlarından öptüler. Daha sonra 15 Temmuz hadisesinden sonra da biliyorsunuz bu kontrollü darbe dediler. Yani toplumu hep germeye yönelik maalesef hadiselerin içerisinde. Tabii bunu da vatandaşımız görüyor diye düşünüyorum."



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