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Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar
Ekleme: 23.04.2023 - 16:25 Güncelleme: 23.04.2023 - 16:38 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Sakarya'da Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milli mücadelenin en önemli safhalarından biri olan TBMM'nin açıldığı gün olan 23 Nisan'ın 103. yıl dönümüne ulaştık. Milletimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum.

14 Mayıs'ta bunlara gereken dersi vermemiz lazım. Ben Sakarya'nın bu dersi vereceğine inanıyorum. Milli Mücadele ruhunu hiçbir zaman kaybetmedik kaybetmeyeceğiz.

Bizim kendi hikayemiz de ülkemizi vatanımızı sevmekle başladı. Her yılımıza her ayımıza bu aşkla başladık ve devam ettik. 6 Şubat depremleri nedeniyle Ramnazan Bayramı'nı buruk karşıladık. Bizim hareketimizde kadın kardeşlerimizin yeri çok farklı. Hep derim; kale içeriden fethedilir. Bu nedemektir? Yani hanımlar bu konuda kararını verdi mi bu iş bitmiştir.

Hamdolsun, umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik.

"DEPREMDEN ETKİLENEN ŞEHİRLERİMİZİ TAMAMEN AYAĞA KALDIRIYORUZ"

Bugüne kadar Cumhur İttifakı olarak 4-5 kez bölgeye gittik. Birileri de turist olarak gittiler. Biz iş yapmaya gittik. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan 24 sene önce 17 Ağustos 1999'da Sakarya ile birlikte Marmara'nın hemen hemen tamamında meydana gelen depremin acı hatıraları yüreklerimizde tazedir.

Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını hızlı sarıyor. 650 bin yeni konut inşa ederek deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldıracağız. Ülkemizin tamanını depreme hazırlamak için kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz.

"TÜRKİYE ASLA BU TERÖR ÖRGÜTLERİNİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR"

Bay Bay Kemal'in vaadi yok. Bol bol yalan. Eroin esrar kaçakçılarının paralarını buraya getirecekmiş. Bay Bay Kemal'in işi ya Kandil'deki teröristlerle, ya parlamentodaki uzantılarıyla... Ne diyorlar? Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan Selo'yu çıkaracakmış. Teröristbaşı Öcalan'ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bay Bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı? Bu 7'li masa iyice dağıttı.

Bu 7'l imasayı 14 Mayıs'ta da siz dağıtacaksınız.

Yahu bu ülkede bir toplu iğneyi yapamayan dönemlerden geliyoruz. Şimdi İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'mızı, Kızıl Elma'yı yapıyoruz. Bu tabi bunları rahatsız edecek."
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