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Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu

Gaziosmanpaşa’da düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Temel Atma Töreni’ sırasında ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira yardımlarının artırılacağı müjdelerini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sırasında Tuzla’ya bağlandı. Bağlantı sırasında, Tuzla’da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakatla imzalanan 32 bin metrekarelik sitenin yıkımı için ilk kazma vuruldu.

Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu
Ekleme: 22.04.2023 - 15:06 Güncelleme: 22.04.2023 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm anahtar teslimi ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, kentsel dönüşüm projesiyle evlerine kavuşan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulandığı İstanbul'un 7 farklı noktasına canlı bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkımı tamamlanan binaların temelini attı. Başkan Erdoğan, 'Bismillah' diyerek beraberindekilerle butona bastı ve temele ilk harcı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 farklı noktada bağlandığı yerlerden bir tanesi de Tuzla'yı. Tuzla'da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakat sağlanarak 32 bin metrekarelik sitenin yıkımına başlandı. Gaziosmanpaşa'dan Tuzla'ya bağlanan Başkan Erdoğan'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu

“BİN 870 BİNADA 8 BİN 665 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Başkan Yazıcı,” Sayın Cumhurbaşkanım, Tuzla'da sizin riyasetinizde çıkartılan kanunlar kapsamında, Bakanlığımızın yardımları ile beraber her fırsatta bize vermiş olduğunuz talimat doğrultusunda bin 870 binada 8 bin 665 bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik. Tuzla'da 60 sitenin dönüşümü gerçekleşti. Bugün Penguen Sitesi'nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malik ve Tuzla halkı adına sizlere selam ver saygılarımızı sunuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da,' Hayırlı olsun, ya Allah Bismillah' diyerek deprem riski sitenin yıkımı için ilk kazma vuruldu.

Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu

“DEPREME DAYANIKLI VE YAŞAM STANDARTI YÜKSEK EVLERİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ”

Temel atma sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Van Depremi sonrasında çıkan yasalar kapsamında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Kentsel Dönüşüm konusundaki ısrarlı talimatları ile bizler de Tuzla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliği yaparak yaklaşık bin 870 binada, 8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Özellikle de siteler konusunda 60 sitenin dönüşümünü gerçekleştirdik. Bugün de Penguen Sitesi Kentsel Dönüşüm Projemizin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malikten hiç ücret almadan yerinde dönüşüm yaparak vatandaşımızın yanında, depreme dayanıklı ve yaşam standartı yüksek evleri en kısa sürede teslim
edeceğiz” dedi.

Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu

“CUMHURBAŞKANIMIZIN AÇIKLADIĞI MÜJDELER İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK”

Başkan Yazıcı,” Tüm maliklerimizle yüzde yüz mutabakat sağlanarak bu proje gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki projelerimizde Tuzla'da kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hazırladığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira destekleri müjdeleri ile beraber kentsel dönüşüm hız kesmeden daha da artarak devam edecek” dedi.

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