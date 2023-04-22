Tuzla’da bulunan Penguen sitesine ilk kazma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla vuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüm anahtar teslimi ve temel atma törenini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından, kentsel dönüşüm projesiyle evlerine kavuşan hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulandığı İstanbul'un 7 farklı noktasına canlı bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkımı tamamlanan binaların temelini attı. Başkan Erdoğan, 'Bismillah' diyerek beraberindekilerle butona bastı ve temele ilk harcı döktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 farklı noktada bağlandığı yerlerden bir tanesi de Tuzla'yı. Tuzla'da Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın site sakinleri ve hak sahipleri ile bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda yüzde yüz mutabakat sağlanarak 32 bin metrekarelik sitenin yıkımına başlandı. Gaziosmanpaşa'dan Tuzla'ya bağlanan Başkan Erdoğan'a Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi.Başkan Yazıcı,” Sayın Cumhurbaşkanım, Tuzla'da sizin riyasetinizde çıkartılan kanunlar kapsamında, Bakanlığımızın yardımları ile beraber her fırsatta bize vermiş olduğunuz talimat doğrultusunda bin 870 binada 8 bin 665 bağımsız bölümde dönüşüm gerçekleştirdik. Tuzla'da 60 sitenin dönüşümü gerçekleşti. Bugün Penguen Sitesi'nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malik ve Tuzla halkı adına sizlere selam ver saygılarımızı sunuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da,' Hayırlı olsun, ya Allah Bismillah' diyerek deprem riski sitenin yıkımı için ilk kazma vuruldu.Temel atma sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Van Depremi sonrasında çıkan yasalar kapsamında ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Kentsel Dönüşüm konusundaki ısrarlı talimatları ile bizler de Tuzla'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliği yaparak yaklaşık bin 870 binada, 8 bin 665 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Özellikle de siteler konusunda 60 sitenin dönüşümünü gerçekleştirdik. Bugün de Penguen Sitesi Kentsel Dönüşüm Projemizin yıkımını gerçekleştiriyoruz. 281 malikten hiç ücret almadan yerinde dönüşüm yaparak vatandaşımızın yanında, depreme dayanıklı ve yaşam standartı yüksek evleri en kısa sürede teslimedeceğiz” dedi.Başkan Yazıcı,” Tüm maliklerimizle yüzde yüz mutabakat sağlanarak bu proje gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki projelerimizde Tuzla'da kentsel dönüşüme devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hazırladığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası ve kira destekleri müjdeleri ile beraber kentsel dönüşüm hız kesmeden daha da artarak devam edecek” dedi.