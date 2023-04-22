Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

AK Parti seçim beyannamesine göre teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadeleyi eklenerek bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirilecek. Teröre ve terörizme karşı mücadele kesintisiz sürdürülecek. Terörün finansmanıyla mücadele derinleştirilecek.Terörle mücadele diplomasisi kurumsallaştırarak, terör örgütlerine yurtdışında da nefes aldırılmayacak. Avrupa ve ABD kamuoyunun, uluslararası kuruluşların FETÖ, PKK ve sol terör örgütleri tarafından kandırılmasına, kullanılmasına müsaade edilmeyecek.Terör örgütlerinin sivil toplum, belediyeler gibi özgürlük ve kaynak alanlarını istismar etmelerinin önüne geçilecek. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasi ve hukukun güçlendirilmesine devam edilecek Yeni dönemde geçmişte terörden yoğun etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destekler verilecek.AK Parti'nin önümüzdeki dönemde devreye alacağı 'önleyici güvenlik paradigması'yla Türkiye'ye yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bu kapsamda sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimini daha da tahkim edilerek Türkiye bu konuda daha ileri bir noktaya taşınacak.Son terörist etkisiz hale getirilene ve terör sınırlardan temizlenene kadar askeri alandaki mücadele devam edecek. FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle ve Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadele aralıksız sürecek.Sahada verilen kararlı ve etkili mücadele, Ankara'nın diplomatik gücüyle desteklenmeye devam edecek. Terörizmle mücadelede toplum merkezli bakış açısı daha etkin şekilde kullanılacak. Radikalleşme dahil tüm şiddet biçimlerini ve bunların nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışılacak.Türkiye'nin sınırları ve sınır ötesindeki unsurlarına tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riski minimize edilecek. Türkiye'nin bölgesel ölçekli istikrar sağlayıcı güç konumunu pekiştirilecek.Önümüzdeki dönemde istikrarlı iç güvenlik anlayışıyla millete hizmet sürecek. Teröre karşı bedel ödenmeyecek bir gelecek inşa edilirken, 40 yıllık tahribatın ekonomik ve sosyal boyutları başta olmak üzere tüm yaralar sarılacak.İşte AK Parti'nin terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası:1-Terörün finansmanıyla mücadele derinleştirilecek2-Hem teröre hem terörizme karşı mücadele kesintisiz sürecek3-Terör örgütlerinin özgürlük alanlarını istismar etmelerine izin verilmeyecek4-Terörden yoğun etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destekler verilecek5-Terörizmle mücadelede toplum merkezli bakış açısı daha etkin şekilde kullanılacak, şiddet biçimlerini ve nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışılacak6-Sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimi daha da tahkim edilecek7-Terör örgütlerinin Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadele aralıksız sürecek8-Türkiye'nin bölgesel ölçekli istikrar sağlayıcı güç konumu pekiştirilecek9- Türkiye'nin sınırları ve sınır ötesindeki unsurlarına tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riskini minimize edilecek10- Sahada verilen mücadele diplomatik güçle desteklenmeye devam edecek.