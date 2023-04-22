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Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

Son yıllarda Türkiye'yi tehdit eden terör örgütleriyle sınırların içinde ve dışında kararlılıkla mücadele edilerek terörü kaynağında yok etme politikası benimsendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti seçim beyannamesinde de "terör" ve terörün siyasallaşmış biçimi olan "terörizmle" mücadeleye önemli yer ayrıldı. Buna göre "Önleyicilik" yaklaşımıyla tüm güvenlik başlıklarında temel strateji, toplumsal kaynaklarıyla birlikte terörizme karşı topyekûn bir mücadeleyi kurumsallaştırmak olacak. Önümüzdeki dönemde başka terör örgütleri PKK ve FETÖ olmak üzere terörün finansman kanallarını kesmeye odaklanılacak, Türkiye aleyhinde propaganda yapmasının önüne geçilecek. İşte terörle mücadelede AK Parti'nin 10 maddelik yol haritası...

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
Ekleme: 22.04.2023 - 13:02 Güncelleme: 22.04.2023 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
AK Parti seçim beyannamesine göre teröre karşı mücadelenin yanına terörizme karşı mücadeleyi eklenerek bu alanda önemli bir zihni dönüşüm gerçekleştirilecek. Teröre ve terörizme karşı mücadele kesintisiz sürdürülecek. Terörün finansmanıyla mücadele derinleştirilecek.

Terörle mücadele diplomasisi kurumsallaştırarak, terör örgütlerine yurtdışında da nefes aldırılmayacak. Avrupa ve ABD kamuoyunun, uluslararası kuruluşların FETÖ, PKK ve sol terör örgütleri tarafından kandırılmasına, kullanılmasına müsaade edilmeyecek.

SİVİL TOPLUMA DESTEK
Terör örgütlerinin sivil toplum, belediyeler gibi özgürlük ve kaynak alanlarını istismar etmelerinin önüne geçilecek. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasi ve hukukun güçlendirilmesine devam edilecek Yeni dönemde geçmişte terörden yoğun etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destekler verilecek.

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

TÜRKİYE ALEYHİNDE PROPAGANDAYLA MÜCADELE
AK Parti'nin önümüzdeki dönemde devreye alacağı 'önleyici güvenlik paradigması'yla Türkiye'ye yönelik tüm güvenlik risklerini ortadan kaldırmak hedefleniyor. Bu kapsamda sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimini daha da tahkim edilerek Türkiye bu konuda daha ileri bir noktaya taşınacak.

Son terörist etkisiz hale getirilene ve terör sınırlardan temizlenene kadar askeri alandaki mücadele devam edecek. FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle ve Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadele aralıksız sürecek.

TOPLUM MERKEZLİ BAKIŞ AÇISI
Sahada verilen kararlı ve etkili mücadele, Ankara'nın diplomatik gücüyle desteklenmeye devam edecek. Terörizmle mücadelede toplum merkezli bakış açısı daha etkin şekilde kullanılacak. Radikalleşme dahil tüm şiddet biçimlerini ve bunların nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışılacak.

Türkiye'nin sınırları ve sınır ötesindeki unsurlarına tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riski minimize edilecek. Türkiye'nin bölgesel ölçekli istikrar sağlayıcı güç konumunu pekiştirilecek.

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası

TERÖRÜN YARALARI SARILACAK
Önümüzdeki dönemde istikrarlı iç güvenlik anlayışıyla millete hizmet sürecek. Teröre karşı bedel ödenmeyecek bir gelecek inşa edilirken, 40 yıllık tahribatın ekonomik ve sosyal boyutları başta olmak üzere tüm yaralar sarılacak.

İşte AK Parti'nin terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası:

1-Terörün finansmanıyla mücadele derinleştirilecek
2-Hem teröre hem terörizme karşı mücadele kesintisiz sürecek
3-Terör örgütlerinin özgürlük alanlarını istismar etmelerine izin verilmeyecek
4-Terörden yoğun etkilenen bölgelerde sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerine özel destekler verilecek
5-Terörizmle mücadelede toplum merkezli bakış açısı daha etkin şekilde kullanılacak, şiddet biçimlerini ve nedenlerini ortadan kaldırmak için çalışılacak
6-Sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimi daha da tahkim edilecek
7-Terör örgütlerinin Türkiye aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadele aralıksız sürecek
8-Türkiye'nin bölgesel ölçekli istikrar sağlayıcı güç konumu pekiştirilecek
9- Türkiye'nin sınırları ve sınır ötesindeki unsurlarına tehdit oluşturabilecek her türlü güvenlik riskini minimize edilecek
10- Sahada verilen mücadele diplomatik güçle desteklenmeye devam edecek.
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