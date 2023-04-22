TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını

Sarayburnu'nda ziyarete açılan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde gemiyi ziyaret eden vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan drone ile görüntülendi.Dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi, 23 Nisan Pazar gününe kadar Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.