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Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

Gazeteci Osman Gökçek katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
Ekleme: 21.04.2023 - 21:06 Güncelleme: 22.04.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Osman Gökçek'in konuşmasından satırbaşları:

CHP'Lİ İBB'NİN YAPTIĞI KONUT SAYISI SIFIR!

Osman Gökçek, “Daha önceki zamanlar içerisinde hükümetin, özellikle deprem bölgelerindeki yaptığı dönüşümler var. Örnek vermek gerekirse Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'da 103 milyar liralık bir yatırım yapıldı. 42 bin 587 tane konut üretildi. Mesela yine, Van, Kütahya, Bingöl, Afyon, Dinar depreminn arkasından yine yedi buçuk milyar liralık yatırım yapıldı, 37 bin 734 tane konut üretildi. Elazığ ve İzmir depreminin sonrasında da 45 bin tane konut üretildi. TOKİ, 1 trilyon 317 milyar liralık yatırımla 1 milyon 180 bin tane konut üretti. Toplamda 3 milyon 300 bin konut, bunun 300 bin tanesi İstanbul'daki dönüşüme uğrayan konutlar oldu.

Burada ister istemez şöyle bir sıkıntı ile karşı karşıya hükümet, İBB'nin de bir kentsel dönüşüm yapması gerekiyor. Sayın İmamoğlu, ‘Göreve geldiğimde 100 bin tane konut yapacağım.' dedi. Ancak şuan da yaptığı konut sayısı sıfır. Yine aynı şekilde Van'daki selden sonra oraya camilerin, konutların yapılacağını söyleyen bir Kılıçdaroğlu vardı. Yine hiçbir şey yapmadı. Tabi ki devletin, burayı bunların eline bırakması söz konusu değil. Bu konu ile alakalı gereken önlemleri alıyorlar.

Mesela İstanbul'da Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Başkanlığı'na, Tayfun Kahraman isminde birisi getirildi. Tayfun Kahraman, Gezi Parkı hadiselerinde, 3. köprünün, 3. havalimanının durdurulması için bildirileri okuyan kişiydi. Bu kişi, İstanbul'da maalesef deprem risk yönetiminin başına getirildi. O yüzden devlet bunlara karşı aslında bir anlamda da önlemini almış oluyor. Ekrem İmamoğlu, ‘Biz, 5 yıl içerisinde İstanbul'un deprem sorununu çözeriz.' dedi. Çok kısa bir süre sonra tekrar yaptığı bir röportajda, ‘İstanbul'un 100 yıl içerisinde deprem sorunu çözülemez.' dedi. Şimdi bakıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı ortaya koyduğu vizyonu ile birlikte inşallah 5 yıl içerisinde, İstanbul'da riskli olabilecek bütün konutları, vatandaş ile el ele vererek değiştirebilecek.” şeklinde konuştu.

Konuşmasını sürdüen Gökçek, “2021 yılında depreme 134 milyon tl para harcayan İBB, reklam için tam 600 milyon tl para harcadı. 134 milyon tl nerede 600 milyon tl nerede. 2022 yılına geldiğimiz zaman kentsel dönüşümler için 492 milyon tl para harcayan İBB, reklamlar için 849 milyon tl para harcadı. Yani biz Sayın İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığı için bu bölgede yapacağı Twitter, İnstagram ve buna benzer reklam çalışmaları için maalesef deprem bütçelerinden kıstık, buradaki reklam bütçelerine harcadık. Tabi böyle bir hadiseyi Sayın Cumhurbaşkanımız da hükümetimiz de görüyor. Başımızdan da maalesef deprem olayı geçti. Buradan bakılarak, ‘Bu bölgedeki vatandaşlarımızın hayatını, güvenliğini nasıl garanti altına alabiliriz' diyerek bu projeye imza attılar.

Biliyorsunuz kentsel dönüşümlere CHP sürekli olarak karşı. Hatay'da sadece üç mahallede, Hatay Belediye Başkanı'nın karşı çıkmasından dolayı, oralarda kentsel dönüşümü Çevre Bakanlığı yerine getiremedi ve orada maalesef bir çok vatandaşımız göçük altında kaldılar ve hayatlarını kaybettiler. Artık böyle bir şeye müsade edilmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımız burada da bir anlamda önlem almış oluyor.” dedi.

MUHALEFET BU İŞLERİN YAPILMASINI İSTEMİYOR!

“Anıtkabir'in bayrak diğreğinin ipini artık biz yapıyoruz.' şeklinde gazete manşetleri vardı bu ülkede. Yani Anıtkabir'de bayrak direğinin ipini yaptıkları için Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılında, ödül verilen durumlar söz konusuydu. Bugün ülkeden gaz çıkıyor, enerji konusunda çok ciddi bir atılım yapılıyor. Bununla alakalı olarak muhalefet eleştiriyor. Muhalefet bu işlerin zaten yapılmasını istemiyor.”

Ayrıntılar geliyor...
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