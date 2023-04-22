Ömer Çelik'ten AK Parti seçim bürosuna yönelik saldırıya tepki

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde bulunan AK Parti'nin seçim irtibat bürosuna dün saat 22.15 sıralarında motosikletli şahıslar tarafından ateş açıldı.Saldırı esnasında AK Parti teşkilatına mensup kişilerin seçim bürosunda bulunduğu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıya ilişkin, 'Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz.' açıklamasında bulundu.Kabaktepe, 'Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Bahçelievler'de AK Parti seçim bürosuna yönelik düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar.' ifadelerini kullandı.Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 Nisan'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli binaya ateş etmişti. Saldırgan polis ekiplerince yakalanmıştı.