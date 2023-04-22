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Numan Kurtulmuş'tan AK Parti bürosuna saldırıya tepki: Bu saldırılar Türkiye demokrasisini hedef aldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti seçim bürolarına yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin, "Bu saldırılar bir partiye karşı değil Türkiye demokrasisine yapılmıştır. Artık söz de karar da milletindir. Hiçbir vesayet odağına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arkasında kim varsa yargının önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan AK Parti bürosuna saldırıya tepki: Bu saldırılar Türkiye demokrasisini hedef aldı
Ekleme: 22.04.2023 - 17:06 Güncelleme: 22.04.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Numan Kurtulmuş'tan AK Parti bürosuna saldırıya tepki: Bu saldırılar Türkiye demokrasisini hedef aldı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti bürosuna yapılan silahlı saldırılara ilişkin, 'Bu saldırılar Türkiye demokrasisine yapılmıştır. Artık söz de karar da milletindir' dedi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar;
'Burada binaya doğru ateş açılmasa da bu yöne kasıtla açıldı. En kısa sürede kimliklerinin tespiti için çalışma sürüyor. En yakın zamanda yargı önüne çıkarılması için çalışılacak.


Bu saldırılar bir partiye karşı değil. Sadece AK Parti'nin kurumsal kimliğine karşı değil. Demokrasiye karşı yapılmış hain saldırılardır. Arkasında kim varsa yargının önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz. Partimizi hedef alan saldırıların demokrasiyi de hedef aldığını biliyoruz.


Biz bunlara kaşı boynumuzu eğmedik, bugünlere kadar geldik. Beyhude bir çabanı içinde olurlar. Hiçbir vesayet odağını demokrasiye müdahalesine izin vermedik. 14 Mayıs'ta seçimin yapılamasında sembolik bir anlamı da vardır. Biz 20 yıllık iktidarımızın sonrasında söz de karar da gelecek de milletindir diyoruz.


'Bizim kitabımızda insanları mezhebine göre ayrıştırmak yatmaz'
 Bizim kitabımızda insanları kitabına, mezhebine göre ayrıştırmak yatmaz. Biz 85 milyonun kardeş olduğunu kabul ediyoruz. Siyaseti kapsayıcı üslup altında yapıyoruz. Türkiye demokrasisine karşı fiili bir saldırıdır. Her yerde var olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile var olan bir partidir. AK Parti 85 milyonun Türkiye'nin partisidir, cumhurun partisidir. Bir takım saldırı girişimleri asla yıldırmayacak.


'AK Parti açık ara birinci parti olacak'
 Birilerinin provokasyon yapmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye 14 Mayıs seçimleri ile Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar açılacak, AK Parti açık ara birinci parti olacak.'
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