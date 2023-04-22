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İstanbul'da trafik kilitlendi! Bayram yoğunluğu yüzde 80

Bayramın ilk günü İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle trafik adeta kilitlenirken, vatandaşlar araçlarıyla hareket etmekte güçlük yaşadı.

Ekleme: 22.04.2023 - 09:22 Güncelleme: 22.04.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da trafik kilitlendi! Bayram yoğunluğu yüzde 80İstanbul'da, bayramın ilk günü akşam saatlerinde trafik oranı yüzde 80'i buldu. Bayramın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.

Bayram ziyareti için sokağa çıkan vatandaşlar toplu taşıt araçlarında da yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ Tramvay ve Metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Tramvaya ve Metrobüs'e binmek isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı.

Cevizlibağ, D-100 Karayolu'nda her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi.

Saat 17.40 sıralarnıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da trafik kilitlendi! Bayram yoğunluğu yüzde 80
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