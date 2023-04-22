Isparta'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eğirdir- Barla kara yolunda meydana geldi. Barla yönüne giden A.Ö. yönetimindeki 07 ABF 83 plakalı otomobile, karşı yönden gelen M.M.'nin kullandığı 32 ABE 972 plakalı kamyonet çarptı.Otomobil bariyerlere çarparken, kamyonet ise ters yöne dönerek yan yattı. Kazada kamyonette bulunan G.M., Y.V.M., S.M., A.A. ile diğer araç sürücüsü A.Ö. ve beraberindeki F.Ö. yaralandı.İhbarla adrese ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Siirt'in Kurtalan ilçesinde çocuğa çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, takla attı. Kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.Olay, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yapan Muhammed O.'nun (17) kullandığı 34 HR 7582 plakalı hafif ticari araç, takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ehliyetsiz sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.