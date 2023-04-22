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Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

Korkunç olay Karabük'te meydana gelmişti. Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni Filyos Çayı'nda bulundu. Dina'nın sır ölümünde Adli Tıp Kurumu'nun düzenlediği kesin otopsi raporu ortaya çıktı.

Ekleme: 22.04.2023 - 12:33 Güncelleme: 22.04.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?
Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.


Dinabongho'nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Dinabongho'nun anayolda otomobilden indikten sonra koşarak çalılık alana gittiğini, bir süre sonra ise otomobilin geri döndüğünü ve sürücüsünün çalılık alana ilerlediğini tespit etti.

4 KEZ GÖZALTINA ALINAN DURSUN ACAR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılırken 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar, tutuklandı.

Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ

Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediği ses kayıtları ile çıplak ayak koştuğu kamera görüntüleri ise uluslararası medyada da yer aldı. Dina'nın cesedinin soğutma yetersizliği sebebiyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'na nakledildiği ortaya çıktı.

DİNA UYUŞTURUCU KULLANDI MI?

İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Dinabongho'nun uyuşturucu madde kullanmadığının tespit edildiği belirtildi.

Genç kızın cesedinin üzerinden çıkan hapların alerji tedavisi için kullanıldığı ifade edilirken, kanında bunun yanı sıra ağrı kesici etken madde belirlendi.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Adli Tıp raporunda otopside boyun bölgesinde elle boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de genç kızda cinsel saldırı izine rastlanılmadığı kaydedildi.

Ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiğinin kabulü gerektiği yazılan raporda, suda meydana gelen ölümün birinin ya da birilerinin etkisiyle mi olduğu belirlenemedi.

ADLİ TAHKİKAT YAPILACAK

Genç kızın ölümünün cinayet mi, kazara mı veya intihar mı olduğu sorularına yanıt verilemezken, 9 uzmanın oy birliğiyle cevapların adli tahkikat sonucu ortaya çıkarılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi?

AVUKAT, RAPORA İTİRAZ EDECEK

Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Dinabongo'nun ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, adli tıp raporunun bu şekliyle soruşturmaya veya yargılamaya fayda sağlamayacağını belirterek rapora itiraz edeceklerini belirtti.

Avukat Şeker, 'Gece saatlerinde çıplak ayakla birisi ya da birilerinden kaçtığı belli olan 17 yaşında bir kız çocuğunun ölümüne ilişkin, intihar etme ihtimalinin bile değerlendirilmeye katılması, hayatın olağan akışına, mantık fizik kurallarına aykırıdır. Suda boğulmanın ne şekilde gerçekleştiğine dair emarelere açıklık getirilmemiş, ölümün kaç sularında vuku bulduğu ya da su altında geçirilen sürenin ne kadar olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

Bu şekliyle ne soruşturma aşaması ne de kovuşturma aşamasında mahkemeye esas teşkil edebilecek işbu rapora itirazlarımızı gerçekleştirip, eksik ve açığa kavuşturulması gereken hususlar için tamamlanma talebinde bulunacağız' dedi.


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