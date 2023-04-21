AK Parti'nin İstanbul'daki ofislerine üst üste silahlı saldırılar! Önce Kocasinan şimdi de Kuleli....

AK Parti İstanbul Kocasinan'daki ve Kuleli'deki ofislerine motosikletten ateş açıldı. İki kişi tarafından yapılan saldırıda 5 el ateş açıldığı iddiaa edilirken yaşanan saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ifade etti. Kabaktepe ayrıca "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti binalarına yönelik saldırılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti'yi hedef göstermesinden sonra arttı. İşte detaylar... ..

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açıldı.Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.İNCELEME BAŞLATILDIOlayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı. Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.İSTANBUL OFİSİNE SİLAHLI SALDIRIAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.ÖNCE KOCASİNAN ŞİMDİ DE KULELİKocasinan ofisine yapılan saldırının ardından bu sefer AK Parti'nin Kuleli'deki ofisi hedef alındı. İki kişinin motosiklet üzerinden gerçekleştirdiği saldırıda 5 el ateş açıldığı iddia edildi.AK PARTİ KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'İN HEDEFİNDEAK Parti binalarına yönelik saldırılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti'yi hedef göstermesiyle birlikte arttı.AKŞENER BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMIŞTIİYİ Parti binasına bir güvenlik görevlisinin hırsızları kovalamak için sıktığı kurşun isabet ederken Meral Akşener bu konuda Başkan Erdoğan'ı hedef göstermişti.ADANA'DA DA PROVOKASYONA İMZA ATILMIŞTIGeçtiğimiz günlerde AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş açılmıştı.NE OLMUŞTU?E.K, dün elinde pompalı tüfekle AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binası önüne gelmişti. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'Saldırgan binaya 14 el ateş etmiş, atılan mermiler parti binası duvarına ve parti tabelasına isabet etmiştir. Fail, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmış olup ilk ifadesinde, AK Parti binasını bilerek hedef aldığını ve bilerek ateş ettiğini söylemiştir.' ifadesi kullanılmıştı.