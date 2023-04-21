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Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı

Zorunlu deprem sigortasının yerini, DASK kapsamında deprem, sel gibi bütün afetleri kapsayan “zorunlu afet sigortası” alacak. Tek bir poliçe üzerinden tüm afetler sigorta kapsamına girecek

Ekleme: 21.04.2023 - 10:40 Güncelleme: 21.04.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK), 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin ardından gelen hasar ihbarı 475 bini geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizmalarının yaygınlaştırılacağı vurgulanıyor. Yeni dönemde zorunlu deprem sigortasının yerini DASK kapsamında deprem, sel gibi bütün afetleri kapsayan 'zorunlu afet sigortası' alacak. Tek bir poliçe üzerinden tüm afetler sigorta kapsamına girecek. Afet sigortası bu yılın içinde uygulamaya girecek. Modelle üzerinde çalışmalar tamamlandı, ürünün çıkmasıyla birlikte sigorta şirketleri sisteme entegre olacak, poliçe satışları başlayacak. Afetleri kapsayacak sigortalar DASK'ın içinde verilecek.

İHBAR BEKLENMİYOR
DASK, yıkıldığı tespit edilen binalarda sigortalı ihbarını beklemeksizin hasar ödemelerini gerçekleştiriyor. Sigorta eksperleri 10 ilde yoğun bir saha çalışması yürütmeye devam ediyor. İlgili kurumlarla koordineli çalışan DASK, hasar ihbarı yapılmadan, hem hasar süreçlerini hem de ödemeleri yapıyor. Hasar dosyaları oluşturulduktan sonra sigortalıların telefonlarına SMS ile hasar tespitini yapacak sigorta eksperinin adı, soyadı, telefon numarası gönderiliyor.
Depremzedelere ödemenin hazır olduğuna yönelik mesaj gönderiliyor. İlgili bankadan gönderilen şifre ve kimlik numarası ile ödeme alınabiliyor.

232 BİN DOSYAYA ÖDEME
OHAL bölgesinde ödenen dosya sayısı 232 bin 328 olurken, 51 bin 940 dosya da işleme alınacak. Ödeme dışı kapanan dosya sayısı 15 bin 643, işleme alınmayan dosya sayısı 52 bin 203, eksik evrak dosya sayısı 84 bin 616, hasarsız dosya sayısı 38 bin 28 oldu. Depremden bu yana yapılan ihbar sayısı 475 bin 19, ödenen tazminat tutarı 20 milyar 108 milyon TL oldu.

EN YÜKSEK TUTAR 640 BİN LİRA
DASK'ın ödediği en yüksek hasar rakamı 640 bin lira olup, bunun üstünde bir tutarı alabilmek için konut sigortası da yaptırılması gerekiyor. Konutun piyasa değeri 4 milyon lira da olsa DASK bunun 640 bin lirasını ödüyor. Ancak hem konut hem de içindeki eşyalar için sigorta yaptırılması durumunda yıllık ortalama fiyat 3.500 liraya kadar çıkıyor. Deprem durumunda DASK, poliçede yazan standart teminat tutarını ödüyor. Konut sigortası Çevre Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı metrekareye göre hesaplanan inşa maliyetini karşılıyor. Bu durumunda konutun yeniden inşa bedeli yatırılıyor.

10 İL OHAL, 7 İL AFET BÖLGESİ KAPSAMINDA
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde hem OHAL hem Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi; bu illere ilaveten Batman, Bingöl, Elazığ, Kayseri, Mardin, Niğde, Sivas(Gürün) ve Tunceli olmak üzere 8 il sadece GHE Afet Bölgesi ilan edildi.

Zorunlu afet sigortası geliyor! Başkan Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı
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