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TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerdeki mevkidaşları ile bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 ülkenin meclis ve senato başkanları ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 21.04.2023 - 01:36 Güncelleme: 21.04.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop, bazı ülkelerdeki mevkidaşları ile bayramlaştı
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Rachid Talbi Alami, Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı Naam Miyara, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ve Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile telefonda görüştü.

Meclis Başkanı Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de ele alındı.
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