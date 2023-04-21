Sultanahmet Camii'nin restorasyonu tamamladı! Başkan Erdoğan: İki bayramı bir arada yaşadık

Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından bugün yeniden ibadete açıldı. Törende Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:2 bayramı bir arada yaşadık. Bayram namazını Ayasofya camii'nde kılmıştık. Uzun bir mahzunluk döneminin ardından 3 yıl önce bir cuma günü Ayasofya'yı ibadete açmıştık. O günden beri Ayasofya hep dolu hep canlı. Bugün cuma namazımızda, Sultanahmet Cami'mizde eda ettik. Sultanahmet Cami'mizin restorasyonunun tamamlanmasının hayırlı olmasını diliyorum. Bu restorasyonda emeği geçen herkesi milletim adına tebrik ediyorum.Pek çok birimiyle burası kelimenin tam anlamıyla külliyedir. Ata yadigarı eserleri korumak, kollamak bizim en başta gelen görevimizdir. Şu anda muhalefet, 'Gelince diyanet işleri başkanlığını kaldıracağız.' diyor. Yuh yetmez. 14 Mayıs'a bunları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütüyle el ele olanlardan başka bir şey beklenir mi?Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum.Türk-İslam medeniyetinin en zarif eserlerinden, kente mührünü vuran Sultanahmet Camisi, Mimar Sinan'ın talebesi Sedefkar Mehmed Ağa'ya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı Sultan 1. Ahmed Han tarafından inşa ettirildi.İstanbul'un 7 tepesinden 2'ncisi üzerinde 1609'da yapımına başlanan ve inşaatı 7 yıl 5 ay 6 günde tamamlanan cami, 9 Haziran 1617'de ibadete açıldı.'Klasik dönemin son büyük camisi' olarak nitelendirilen Sultanahmet Camisi'nin külliyesi, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalar içerecek şekilde inşa edilirken bazı yapıların bugüne ulaşamadığı biliniyor.Sultanahmet Camisi, 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.Bugüne kadar 5 kez restorasyon gören Sultanahmet Camisi'nde, 6 Temmuz 2017'de ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce 6'ncı restorasyonu başlatılan 'Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları' projesi tamamlandı.